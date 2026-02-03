Por qué el peso colombiano le ganó terreno al dólar en enero de 2026

En enero de 2026, el precio del oro aumentó 9 %, la plata subió 12 % y el franco suizo se apreció 2,4 % en medio de la debilidad global del dólar. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Andrii Zorii

Se ha convertido en mantra decir que el comportamiento fluctuante del dólar responde a una combinación de factores locales y externos, pero ciertamente suele estar dominado por señales que vienen del frente internacional: cambios en el apetito por riesgo, episodios de incertidumbre geopolítica, movimientos en los mercados financieros y ajustes en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Desde hace más de un año, el dólar ha venido mostrando episodios recurrentes de debilidad. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes se ubicó en COP 3.670,47, con un ajuste de COP 42,31, equivalente a una variación de –1,16 % frente al día previo.

En perspectiva, el dólar acumula una desvalorización de COP 86 pesos frente a una semana atrás y de COP 103 frente a hace un mes.

Estas fueron las principales señales que dejó enero para la divisa estadounidense y el peso colombiano.

Así cerró el dólar el primer mes del año

De acuerdo con el más reciente Informe del Mercado Cambiario de Bancolombia, durante enero el comportamiento del dólar frente al peso colombiano estuvo condicionado, en primer lugar, por la debilidad de la divisa estadounidense a nivel global.

El documento señala que el índice dólar (DXY) retrocedió 1,4 % mensual, en un entorno marcado por la expectativa sobre el ciclo de tasas de la Reserva Federal, nuevos episodios de incertidumbre internacional y la antesala a un posible cierre del Gobierno en Estados Unidos.

El balance fue favorable para la moneda colombiana durante el primer mes del año: la tasa de cambio se movió en un rango entre COP 3.590 y COP 3.845 y cerró en COP 3.690, es decir, COP 90 por debajo del cierre de diciembre.

Así mismo, Bancolombia resalta las señales enviadas por el Ministerio de Hacienda. El pasado 27 de enero, la cartera indicó que priorizaría la caja en dólares durante el primer semestre de 2026, lo que llevó al mercado a interpretar que las monetizaciones estructurales habrían llegado a su fin.

En ese contexto, el Minhacienda realizó compras de dólares cercanas a USD 1.800 millones en la última semana del mes, un factor que moderó parte de la apreciación del peso hacia el cierre de enero.

Hacia adelante, Bancolombia prevé que en febrero la tasa de cambio oscile entre COP 3.580 y COP 3.750, aunque advierte que la incertidumbre se mantiene elevada, en particular por los riesgos fiscales y el calendario electoral.

¿Qué pasó en Colombia?

El informe resalta el papel de la política monetaria en Colombia. El 30 de enero, el Banco de la República incrementó su tasa de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %, una decisión que tomó por sorpresa al mercado, que anticipaba un ajuste de 50 puntos básicos.

Según el análisis, este movimiento aumentó el atractivo relativo de los activos denominados en pesos y favoreció estrategias de ‘carry trade’ (operaciones en las que los inversionistas toman recursos en monedas con tasas de interés más bajas para invertir en aquellas que ofrecen mayores rendimientos), lo que contribuyó a la apreciación de la moneda colombiana durante enero.

¿Qué pasó en el plano internacional?

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo en enero la tasa de los fondos federales en el rango de 3,50 %-3,75 %, una decisión sustentada en señales de estabilidad del mercado laboral, pese a que la inflación continúa por encima de la meta. Este entorno aportó un soporte limitado al dólar a nivel global, según Bancolombia.

A ello se sumó la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, lo que llevó a una corrección moderada del índice dólar (DXY).

El informe de Bancolombia también destaca que el mes estuvo marcado por un aumento de la incertidumbre geopolítica, con episodios como la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos y la escalada de tensiones entre EE. UU. y Europa por Groenlandia.

Estos hechos impulsaron la demanda por activos refugio y reforzaron la volatilidad en los mercados internacionales. El precio del oro aumentó 9 %, la plata subió 12 % y el franco suizo se apreció 2,4 %.

Además, los flujos netos hacia economías emergentes se recuperaron. La entrada neta ascendió a USD 41.000 millones en el mes, favorecida por valoraciones en renta fija y variable.

