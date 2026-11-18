No obstante, los cambios que se proponen son desafiantes, pues en muchos rubros tocan el bolsillo de millones de colombianos, en medio de un contexto inflacionario que también ha venido erosionando la capacidad de gasto en los hogares. Repensando la medida, el Gobierno ha anunciado una serie de cambios en la propuesta que se…

Con la denominada Ley de ajuste fiscal (que en la práctica es una reforma tributaria), el gobierno de Abelardo de la Espriella busca recaudar recursos para corregir el desequilibrio que hay en las finanzas públicas.

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No obstante, los cambios que se proponen son desafiantes, pues en muchos rubros tocan el bolsillo de millones de colombianos, en medio de un contexto inflacionario que también ha venido erosionando la capacidad de gasto en los hogares. Repensando la medida, el Gobierno ha anunciado una serie de cambios en la propuesta que se debatirá en el Congreso.

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La más reciente es sobre los alimentos para las mascotas. El presidente Abelardo de la Espriella le dio la instrucción a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, de no incluir estos productos en la lista de los que aumentarían de precio por la imposición del IVA del 19 %.

“Los animales de compañía son parte de millones de familias colombianas. Nos entregan amor, lealtad y compañía incondicional, y merecen todo nuestro cuidado y protección. Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos”, señaló De la Espriella.

Este anuncio se enmarca en una serie de recortes que ha tenido la propuesta tributaria. En los últimos días también se conoció que el Gobierno reversó el IVA a los productos de la canasta familiar.

“La canasta familiar no pagará IVA”, dijo el mandatario, quien agregó que su Gobierno tampoco promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario. De la Espriella también adelantó que el Ministerio de Hacienda trabaja para bajar algunos puntos porcentuales la tarifa general del IVA, hoy en 19 %, a 18 % o 17 %.

El impuesto al consumo era uno de los puntos más polémicos del proyecto y, a la vez, de los que más recaudo le aportarían al erario. Así lo planteó el Gobierno hace unas semanas, cuando presentó la iniciativa con cambios en renta de personas naturales y empresas, patrimonio y aportes a la seguridad social, además de un recorte del gasto público, para enfrentar el déficit y la compleja situación de las finanzas del Estado.

No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier exclusión de productos o pagos del alcance de esta reforma tributaria implica una reducción en los recursos que el Estado espera recaudar, en un contexto de complejidad fiscal. Esto plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas de ingresos que permitan aliviar las presiones sobre las finanzas públicas sin trasladar una mayor carga tributaria a los consumidores.

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