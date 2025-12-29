ANH autorizó la cesión del contrato del bloque Sinú-9, proyecto de gas en Córdoba

Bloque SN-9 Sinú-9, ubicado en la cuenca Sinú–San Jacinto, en el departamento de Córdoba. Foto: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras nueve meses de análisis, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio luz verde a la cesión del contrato del bloque Sinú-9, en Córdoba, un proyecto de gas considerado estratégico para la seguridad energética del país.

En el bloque Sinú-9 ya se han realizado perforaciones exploratorias que arrojaron resultados positivos y muestran que el proyecto tiene potencial para producir gas. De acuerdo con la ANH, la capacidad estimada sería cercana a 21 millones de pies cúbicos diarios a partir de julio de 2025.

El nuevo operador del bloque Sinú-9

La cesión del contrato fue aprobada luego de que la ANH verificara que el nuevo operador, Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., cumple con los requisitos legales, financieros, ambientales y sociales exigidos en Colombia para asumir este tipo de proyectos.

Según la ANH, dicha empresa tiene la capacidad para dar continuidad a la operación del bloque Sinú-9, donde ya se han realizado perforaciones exploratorias, como los pozos Mágico-1X y Brujo-1X, que arrojaron resultados positivos en la búsqueda de gas.

Maurel & Prom es una compañía dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, con operaciones en África y América Latina. Está listada en la Bolsa de París (Euronext) y cuenta con más de dos décadas de presencia en Colombia.

La solicitud de cesión fue presentada el 20 de marzo por el consorcio Sinú-9, único titular de los derechos del contrato.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.