Educación financiera familiar: claves para aprender sobre manejo del dinero desde pequeños

La educación financiera en los hogares colombianos suele pensarse desde el lugar en el que “se ahorra lo que sobra a fin de mes”, sin embargo, el proceso de aprender sobre finanzas en familia va mucho más allá de eso. Una buena organización de los ingresos, permite planificar mejor la economía de toda una familia y le ayuda a los más pequeños a familiarizarse con buenas prácticas del manejo del dinero desde temprana edad.

Estas son algunas claves de Davibank para una buena educación financiera de grandes y pequeños:

El bienestar financiero se construye desde casa

Según el banco, la manera más común de aprender a tomar decisiones financieras es a través de lo que vemos en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esto quiere decir que, la manera en la que nos relacionamos con nuestras finanzas cuando somos adultos está condicionada por la manera en la que nuestros padres —o personas cercanas— manejaron sus finanzas mientras crecíamos.

Este aprendizaje muchas veces es automático y no nos paramos a cuestionar cuáles son esas prácticas que quizá no queramos para nuestra vida financiera siendo adultos. “Una buena planeación financiera familiar debe generar espacios y actividades que permitan reflexionar de manera consciente sobre el manejo del dinero”, sostiene Davibank.

Más allá de lo que se aprende al ver a los otros, el banco resalta la importancia de generar una educación financiera profunda, en la que hablar sobre el dinero que entra y que sale y la manera en la que este se maneja, es fundamental para facilitar la comprensión del mundo financiero desde pequeños.

Adiós al tabú: es mejor darle paso a la conversación

Aunque se piensa que el tema financiero debe ser discreto, hablar sobre las cuentas del hogar abiertamente permite un espacio de diálogo sobre temas que a veces pueden ser difíciles. Davibank asegura que lo importante es adecuar los temas financieros a las etapas del crecimiento, para que el mensaje sea claro independientemente de las edades de los miembros de la familia.

“Si tu hijo está en preescolar puedes contarle sobre la existencia de los billetes y las monedas, que el dinero se gana cuando trabajas y que hay una gran diferencia entre las cosas que realmente necesitas y las cosas que deseas. Por el lado contrario, si ya está entrando en la adolescencia, puedes mostrarle que la mejor forma de asegurar sus metas es a través del ahorro", sostiene el banco.

Además en edades un poco más avanzadas se puede introducir al crédito o a las inversiones, explicando como funcionan y cuáles son las claves para aprovechar estas herramientas de la mejor manera.

No debe formularse como un tema complicado. Entre más difícil se pinte, menos interés y disposición existirá para familiarizarse con estos temas.

Antes de enseñar organice las finanzas propias

Tener claridad sobre cómo funciona la organización financiera, ser disciplinado y crear una hoja de ruta, le permitirá construir una educación financiera para usted y para toda su familia.

Este paso es fundamental para poder introducir a los niños y a los jóvenes a las decisiones financieras, teniendo en cuenta que seguramente se equivocarán al principio, pero con el tiempo aprenderán.

“Un ejercicio valioso en este punto es prestarles dinero y ver cómo lo administran. Lo más probable es que lo gasten demasiado rápido y acudan a ti nuevamente para pedirte más. Debes mostrarles que las cosas no son tan fáciles y que deben regresar todo el dinero que pidieron prestado. Es mucho mejor que se equivoquen en esta etapa, bajo la guía de un adulto, a que se equivoquen más adelante con decisiones financieras de mayor peso”, explica el banco.

Estos cambios pueden ayudar a fortalecer la relación de la familia entera con el dinero y abren la puerta para hacer de las finanzas algo cotidiano e interesante, lo que permite la curiosidad y fomenta el interés por conocer mejor cómo funciona la economía.

