El dólar parece no recuperarse: este es el panorama para la última semana del año

El regalo de Navidad para el dólar parece no ser muy amigable. Después de las festividades de la semana pasada la divisa ha tenido días difíciles.

El foco de los inversionistas ha estado centrado en los principales informes económicos de Estados Unidos agendados para las primeras semanas de enero. Específicamente, los datos de empleo e inflación al consumidor de diciembre, pues estos serán la guía para que la Fed trace sus próximos pasos después de la reducción de los costos de endeudamiento este mes por tercera reunión consecutiva.

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó levemente el viernes 26 de diciembre, con una caída cercana al 0,8 %. Además, en el año la divisa ha caído alrededor de un 8 % (según el mismo índice), lo que representa su mayor descenso anual desde 2017. El indicador también se encamina a su cierre más bajo desde septiembre.

Con respecto a la semana que cierra, Andrew Hazlett, operador de divisas en Monex Inc, explica que “la liquidez fue escasa, y eso no ayudó al dólar, que ya se encontraba en una posición relativamente débil. [...] De cara a lo que viene, nuestro foco estará en los datos de inflación como guía para el próximo recorte de la Fed”.

La caída del dólar coincide con el avance de los bonos del Tesoro. El rendimiento de los títulos estadounidenses a 10 años ha bajado cerca de tres puntos básicos en la semana, llegando a 4,12 %. Los operadores asignan alrededor de un 90 % de probabilidad a que la Fed mantenga las tasas sin cambios en el entrante mes de enero. Sin embargo, apuestan a otro recorte de un cuarto de punto hacia mediados de 2026 y a otro más algunos meses después.

Además, los datos de desempleo en Estados Unidos publicados este mes mostraron que la tasa de desocupación subió a su nivel más alto desde 2021, mientras que las cifras de inflación al consumidor arrojaron registros inferiores a los previstos. El panorama no promete.

¿Qué dicen los expertos?

Según Daniel Londoño, Country Manager de Global66, el dólar tuvo una volatilidad superior al promedio anual, con una caída neta aproximada del 3,8 % durante la semana de Navidad, lo que responde a una “sensibilidad de la política monetaria global y a las preocupaciones fiscales locales”.

Londoño afirma que el tipo de cambio se movió en un rango amplio, entre COP 3.685 y COP 3.840, “mostrando un comportamiento inestable y reactivo a noticias externas”.

A nivel más general, Londoño afirma que los movimientos del dólar se explican principalmente por tres factores: primero, los datos de inflación PCE en Estados Unidos, con una tasa anual del 2,7 % en noviembre, que influyeron en expectativas tras el recorte de tasas de la Fed al 3,5 %-3,75 %. En segundo lugar está la situación interna de Colombia, pues la inflación bajó al 5,3 % en noviembre, pero persisten dudas fiscales con un déficit proyectado del 6,2 % para 2025 y tasas en el 9,25 %. Por último, la divisa se ha visto afectada por una “dinámica técnica de volatilidad amplificada por flujos equilibrados”.

Lo que se espera en la última semana del año

El panorama no parece repuntar, las expectativas apuntan a un escenario que más bien contraído, que estará principalmente condicionado por el sentimiento global y los datos locales.

“Si persisten moderaciones inflacionarias en EE.UU. y una Fed cautelosa, el dólar podría perder más impulso hacia COP 3.660–COP 3.690. Sin embargo, cualquier escalada en riesgos fiscales o políticos en Colombia podría generar rebotes a COP 3.800–COP 3.810, aunque con la emisión y venta de Títulos de Tesorería por parte del Gobierno de manera extraordinaria para financiar su presupuesto y deuda implica un flujo de venta de dólar que limitaría los efectos de los riesgos fiscales tomados por Hacienda colombiana", sostiene Londoño.

En conclusión, se espera que el mercado persista volátil, pues aún se mantiene sensible ante las noticias económicas tanto externas como internas que puedan anunciarse.

