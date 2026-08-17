ANI mantiene paso sin peaje para maquinaria y ayudas humanitarias

La medida busca agilizar la atención y recuperación. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene el paso sin cobro de peajes para la maquinaria amarilla y vehículos con mercancías de ayuda humanitaria hacia zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La medida está habilitada en los corredores Buga-Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia-Pereira-Manizales, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Girardot-Ibagué-Cajamarca, según informó la entidad este domingo.

La entidad señaló que el monitoreo permanente está coordinado con el Ministerio de Transporte, las concesiones y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), para facilitar el desplazamiento de los equipos necesarios para atender la emergencia.

Los corredores han registrado afectaciones por deslizamientos tras el sismo, que golpeó principalmente a Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó. Por eso, las concesiones mantienen personal y equipos disponibles para atender nuevas afectaciones que puedan presentarse por la actividad sísmica y sus réplicas.

“No se están cobrando ni las autoridades de tránsito están imponiendo multas a los transportadores”, insistió la ANI. El exceso de carga, en particular, tampoco está recibiendo comparendos cuando se trata de equipos destinados a la atención de la emergencia.

“Se requiere que los equipos y la maquinaria lleguen prontamente a las zonas afectadas por el sismo”, afirmó la entidad.

La medida había sido anunciada el pasado 14 de agosto y se mantiene mientras continúan las labores de atención y recuperación. El paso libre por los peajes requiere coordinación previa con las entidades responsables de la emergencia.

La agencia aseguró que continuará trabajando con los concesionarios, autoridades territoriales, organismos de socorro y la fuerza pública para mantener la movilidad y facilitar la llegada de maquinaria y ayudas a los municipios afectados.

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