ANI y ANLA revisan 16 proyectos viales con trámites ambientales pendientes

La revisión, realizada en mesas de trabajo entre las dos…

Dieciséis proyectos de infraestructura vial en Colombia tienen trámites ambientales pendientes o decisiones institucionales por resolver que pueden condicionar su avance. Para revisar esos obstáculos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acordaron una hoja de ruta conjunta que busca agilizar las gestiones y facilitar la ejecución de obras que, según las entidades, beneficiarían a más de 30 millones de personas.

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La revisión, realizada en mesas de trabajo entre las dos instituciones, se concentró en tres frentes: trámites y pronunciamientos necesarios para iniciar obras; obligaciones, compensaciones ambientales y cierres de expedientes; y definición de competencias cuando existen dudas sobre qué autoridad debe intervenir.

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En varios casos, las entidades identificaron gestiones por completar, solicitudes en evaluación o decisiones que dependen de otras autoridades y de procesos judiciales.

"Nuestra meta es fortalecer la coordinación entre entidades, dar claridad a los procesos ambientales y avanzar hacia una infraestructura responsable con el entorno natural", afirmó Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI.

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Las entidades acordaron realizar una nueva mesa de seguimiento dentro de un mes en las instalaciones de la ANLA.

🚧 Planificamos y gestionamos el impacto ambiental de las obras en Accesos Norte II, Estanquillo–Popayán, Buenaventura-Loboguerrero-Buga, entre otros.



Desde su conocimiento técnico, ¿cuál es el criterio que deben integrar los proyectos para mitigar sus impactos ambientales? pic.twitter.com/FOkKd5B5VT — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) October 16, 2026

Licencias, compensaciones y decisiones pendientes

Entre los proyectos revisados está la vía Estanquillo-Popayán, cuya etapa de preconstrucción comenzó el 30 de julio. Allí avanza la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, un paso relevante para el desarrollo del proyecto, que beneficiaría a cerca de un millón de habitantes de Cauca y Nariño, según la ANI.

En el corredor Popayán-Santander de Quilichao, las gestiones se concentran en la aprobación del Plan de Compensación de la Unidad Funcional 2 y del Plan de Paisajismo de la Unidad Funcional 4. La entidad busca completar las obras pendientes de este corredor, que atiende a una zona con unos 500.000 habitantes.

En Buenaventura-Loboguerrero-Buga, las entidades revisaron solicitudes relacionadas con áreas de reserva forestal para las unidades funcionales 2, 3 y 4. Como parte de los compromisos, acordaron elevar una consulta oficial para precisar las competencias de la ANLA. El proyecto es relevante para la movilidad de cerca de cuatro millones de habitantes del Valle del Cauca.

Otro caso es Accesos Norte Fase II, que ya cuenta con licencia ambiental y adelanta actividades preliminares, entre ellas el rescate de plantas y el manejo de fauna. La ANI estima que la infraestructura beneficiará a más de 7,9 millones de habitantes de su área de influencia.

En contraste, Accesos Norte 1 mantiene una restricción judicial: la medida cautelar sobre el predio Las Veguitas, ordenada por el Tribunal de Cundinamarca. La ANI señaló que está pendiente el pronunciamiento sobre solicitudes de aclaración y el concepto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Otros corredores, a la espera de definiciones

La agenda incluyó también Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, donde se elabora una matriz de alternativas para determinar el trámite ambiental aplicable a la solución definitiva de la Unidad Funcional 8; la concesión IP GICA, que tiene pendiente el cierre del expediente del depósito de materiales de excavación El Achote; y Santana-Mocoa-Neiva, con el trámite de licencia ambiental para la variante Puerto Caicedo.

En Ruta del Sol Sector 3 se busca definir el alcance ambiental del empalme de Valledupar, mientras que en Cartagena-Barranquilla el Plan de Compensación de la Unidad Funcional 6 continúa en evaluación técnica.

La revisión abarcó además los proyectos Mar 2, Bogotá-Villeta, Antioquia-Bolívar, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Villavicencio-Yopal y Chirajara-Fundadores.

Como siguiente paso, la ANI remitirá una propuesta de agenda para la nueva reunión interinstitucional, que incluirá asuntos como el Canal del Dique y su Plan Hidrosedimentológico.

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