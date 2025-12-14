Antes de ir al banco, revise los horarios de atención en Navidad y fin de año

las entidades bancarias tienen la potestad de ajustar o ampliar sus horarios cuando la demanda lo requiere, especialmente en fechas clave como quincenas, finales de mes o periodos de pago a pensionados. Imagen de referencia. Foto: Pexels

Ir al banco en diciembre no siempre es tan simple como otros meses. Uno va a hacer un trámite rápido, a retirar plata o a resolver algo pendiente y se encuentra con que la oficina cerró más temprano o que ese día no hay atención.

Por eso, si tiene pensado ir al banco en estas semanas, conviene revisar con anticipación qué días habrá servicio, cuáles tendrán jornada especial y cuándo no habrá atención presencial por Navidad y fin de año.

Banco de la República

El Banco de la República dio a conocer sus horarios de atención por ventanilla durante diciembre de 2025.

En Bogotá, el 5 de diciembre la atención será de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., mientras que los demás días hábiles se mantendrá el horario habitual de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

En Barranquilla, Cali y Medellín, el horario será de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; y en Bucaramanga, Villavicencio, Armenia y Cúcuta, de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.

La entidad recordó que los miércoles no se presta servicio y que el 31 de diciembre no habrá atención en ninguna sucursal ni espacio cultural del país.

Para más información sobre la atención de servicios de Tesorería en Bogotá, puede comunicarse al +57 (601) 484-9980 o ingresar al portal corporativo del Banco de la República.

Davivienda

Davivienda informó que el martes 24 de diciembre prestará atención en sus oficinas físicas hasta la 1:00 de la tarde.

El 31 de diciembre, en cambio, no habrá servicio en los puntos físicos de la entidad.

Además, los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá atención presencial, debido a la jornada festiva.

Bancolombia

Bancolombia también anunció ajustes en su operación durante diciembre. De acuerdo con la entidad:

El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p. m.

El 25 de diciembre no habrá atención por ser día festivo.

El 31 de diciembre no habrá servicio en sucursales.

La atención se retomará el 2 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Durante los demás días hábiles de diciembre, las sucursales operarán en sus horarios normales, con algunas excepciones regionales, como en Cali por la Feria de fin de año.

Banco Agrario

El Banco Agrario informó que el martes 30 de diciembre será el último día hábil del año para atención al público, con servicio en los horarios habituales en todas sus oficinas a nivel nacional.

El miércoles 31 de diciembre no abrirá ninguna sucursal.

Para Navidad, la entidad detalló que el 24 de diciembre atenderá en un horario especial de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. La atención se retomará el viernes 2 de enero de 2026.

Lo que dice la Superfinanciera sobre horarios de bancos

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, las entidades bancarias tienen la potestad de ajustar o ampliar sus horarios cuando la demanda lo requiere, especialmente en fechas clave como quincenas, finales de mes o periodos de pago a pensionados.

Entre las reglas generales de operación para las entidades vigiladas están:

Garantizar mínimo seis horas diarias de atención presencial.

Si se presta servicio en fines de semana o festivos, el mínimo es de cuatro horas.

Mantener abiertas al público al menos el 85 % de las sucursales, porcentaje que puede aumentar en fechas de alta transaccionalidad.

Aunque varias oficinas físicas cierren o tengan horarios especiales, el sistema financiero mantiene la continuidad de sus operaciones a través de los canales digitales, como las aplicaciones móviles y la banca en línea, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios, sujetos al horario del comercio donde operen.

De ahí que las entidades recomienden anticipar los trámites presenciales y usar los canales digitales para operaciones básicas durante las festividades de diciembre de 2025.

