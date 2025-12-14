Prima para trabajadoras domésticas: cuánto es y cómo se paga si trabajan por días

Foto ilustración de amas de casa que están en compañía de productos de aseo Foto: El Espectador - José Vargas

Las empleadas domésticas tienen derecho a prima de servicios, aunque no trabajen tiempo completo. La ley lo reconoce desde 2016 y establece que el pago debe hacerse de forma proporcional cuando la relación laboral no cubre todo el año.

Un derecho reconocido por ley

El pago de la prima para las empleadas domésticas está respaldado por la Ley 1788 de 2016, que modificó el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Con ese cambio, el trabajo doméstico quedó cobijado por el mismo derecho que tienen otros trabajadores del sector formal.

¿Cuánto es la prima y cuándo se paga?

La prima equivale a un salario al año y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre, siempre que la persona haya trabajado durante todo el año.

Así lo explica Hernando Espitia, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Globales del Politécnico Grancolombiano, quien señala que la prima “funciona igual que para cualquier empleado que tenga contrato”.

Así las cosas, el trabajador recibe 15 días de salario en junio y 15 días en diciembre.

¿Qué pasa si no se trabajó todo el año?

Cuando la relación laboral no cubre los doce meses, el derecho a la prima no desaparece, pero el pago se hace de manera proporcional al tiempo trabajado.

Espitia explica que, por ejemplo, si una empleada doméstica trabajó seis meses, tendrá derecho a 15 días de prima en total. En general, el cálculo se ajusta al número de días efectivamente laborados durante el semestre o el año.

¿Y si la empleada trabaja por días?

Trabajar por días no elimina el derecho a la prima, pero sí cambia la forma de calcularla. En estos casos, el valor depende del tiempo efectivamente trabajado y del pago acordado por jornada.

Según explica Hernando Espitia, cuando una empleada doméstica labora dos o tres días a la semana, la prima debe liquidarse de manera proporcional, con base en los días trabajados durante el semestre o el año.

Una forma sencilla de entender el cálculo es la siguiente:

Identifique cuánto gana por día la empleada doméstica. Multiplique ese valor por el número de días trabajados durante el período que se va a liquidar (por ejemplo, el semestre). Con ese total se calcula la prima proporcional, teniendo en cuenta los días efectivamente trabajados durante el período que se liquida. Para la prima de diciembre, se reconoce la parte correspondiente al segundo semestre del año.

Por ejemplo, si una empleada trabaja dos días a la semana y recibe un pago fijo por cada jornada, la prima se calcula sumando lo que ganó durante el semestre y reconociendo la parte proporcional que le corresponde por ese tiempo trabajado.

El docente del Politécnico Grancolombiano aclara que, cuando el pago se hace por días, en muchos casos se asume que ese valor cubre otros costos laborales. Sin embargo, eso no borra el derecho a la prima, sino que obliga a revisar si dentro de ese pago diario sí se está reconociendo este beneficio de forma proporcional.

