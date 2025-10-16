Apple lidera la lista de las 10 marcas globales más valiosas de 2025: Interbrand

Imagen de referencia. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

El valor total de las principales marcas del mundo alcanzó los USD 3,6 billones en 2025, según el ranking Best Global Brands de la consultora de marcas Interbrand. Esto representa un crecimiento del 4,4 % respecto al 2024 que se abre paso en medio de un contexto dominado por la implementación de la inteligencia artificial (IA) y el acelerado crecimiento tecnológico.

Apple, Microsoft y Amazon se mantienen como los líderes más poderosos, conservando los tres primeros puestos del ranking. Sin embargo, nuevos actores como NVIDIA destacan con incrementos importantes —su valor se disparó un 116 %, posicionándola en el puesto número 15 —, mientras plataformas sociales y servicios digitales como Instagram, YouTube, Uber y Netflix siguen marcando tendencia.

Según Interbrand, este fenómeno refleja un cambio radical en la forma en la que las marcas están adaptando sus estrategias en un entorno donde la IA marca la agenda.

Top 10 mejores marcas globales 2025

Número Marca Valor de marca (miles de millones USD) Cambio respecto a 2024 1 Apple 470,9 -4 % 2 Microsoft 388,5 +10 % 3 Amazon 319,9 +7 % 4 Google 317,1 +9 % 5 Samsung 90,5 -10 % 6 Toyota 74,2 +2 % 7 Mercedes-Benz 50,1 -15 % 8 Cisco 48,7 +7 % 9 Louis Vuitton 48,4 -5 % 10 Instagram 57,3 +27 %

Además del valor económico, el reporte destaca que la clave del éxito está en la construcción de marcas indispensables que no solo compiten por precio o funcionalidad, sino que logran un vínculo con los consumidores.

Con la llegada de la inteligencia artificial, las maneras tradicionales en las que se manejaban las compras ha venido deteriorándose. Las nuevas demandas del mercado han puesto a prueba la capacidad de las marcas para adaptarse a una realidad donde las decisiones están mediadas por algoritmos. En este escenario, las marcas que logren combinar la optimización algorítmica con una conexión humana auténtica serán las que lideren el crecimiento sostenido, según lo explicado por la consultora.

Este nuevo paradigma también implica que la fortaleza de una marca se evidencie directamente en su desempeño financiero y en la confianza de los inversionistas, haciendo del branding ―que es la forma en que una marca crea y comunica su identidad ― una estrategia imprescindible para enfrentar la volatilidad del mercado global.

