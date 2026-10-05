"Y como existen muy pocas alternativas a las que el mundo pueda recurrir, el colchón de seguridad que permite hacer frente a las interrupciones del…

"El sistema ya está bajo presión", declaró Amin Nasser durante la conferencia Energy Intelligence Forum, organizada en Londres.

El director de Aramco, compañía petrolera saudita, advirtió el lunes sobre el nivel "peligrosamente bajo" de las reservas mundiales de crudo, después de que los países del G7 anunciaran una liberación de existencias para aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

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Aramco advierte que las reservas mundiales de petróleo están “peligrosamente bajas”

"Y como existen muy pocas alternativas a las que el mundo pueda recurrir, el colchón de seguridad que permite hacer frente a las interrupciones del suministro es peligrosamente bajo", añadió.

El responsable del mayor productor de petróleo del mundo también advirtió que no se deben observar las "cifras brutas" de las reservas, ya que "menos del 10% está realmente disponible".

Una gran parte de las reservas declaradas por los países corresponde al volumen mínimo que debe mantenerse para garantizar el funcionamiento operativo de las infraestructuras, añadió el dirigente.

"Por eso, como pueden ver, les cuesta encontrar 100 millones de barriles", explicó Nasser, en referencia a los volúmenes de petróleo liberados el viernes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que agrupa a 32 países, incluidos los miembros del G7.

"Las reservas de energía podrían ayudarnos a superar un invierno, pero no pueden resolver de forma duradera el problema del suministro", advirtió el director de Aramco.

No obstante, Nasser se mostró tranquilizador respecto a la "capacidad de respuesta" de su empresa, que está en condiciones de responder "a todas las necesidades" de sus clientes.

Informaciones publicadas por Bloomberg en septiembre señalaban el riesgo de que algunos clientes europeos no recibieran petróleo de Arabia Saudita.

Las infraestructuras petroleras de ese país han sido atacadas en varias ocasiones por los rebeldes hutíes de Yemen.

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