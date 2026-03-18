Arancel al acero encarecerá precios de la vivienda, advierte Camacol

Obras de construcción de este edificio ubicado en la calle 26 con carrera 30, en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La decisión del Gobierno de imponer un arancel de 35 % a varias importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos ya generó la primera reacción del sector constructor.

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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que la medida elevará los costos de producción de vivienda, podría trasladarse al precio final para los hogares y llega en un momento especialmente delicado para una actividad que ya completa casi tres años en caída.

Según Camacol, el golpe vendría por el peso que estos materiales tienen dentro de la estructura de costos.

Precio de la vivienda subiría 2,2 %: Camacol

El gremio señaló que el hierro y el acero representan cerca del 16,3 % de los costos directos de construcción y que, con incrementos arancelarios de hasta 35 % (como figua en el decreto expedido por el Gobierno esta semana), ese componente podría encarecerse alrededor de 3,9 %.

En consecuencia, agregó Camacol, el precio final de la vivienda podría subir cerca de 2,2 %, sin contar el efecto adicional de los aranceles sobre productos cerámicos.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, cuestionó la coherencia de la decisión con la política de vivienda.

“¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, afirmó, al advertir que la medida se conoce justo cuando también se discute un proyecto de decreto sobre los topes de precio de la vivienda VIS.

En contexto: Vivienda VIS: por qué desindexar su precio del salario mínimo y qué alternativas hay

El pronunciamiento del gremio se da en medio de un panorama ya complejo para la construcción. Según Herrera, el sector completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y ha regresado a niveles de actividad comparables con los de 2012. A eso, añadió, se suma la pérdida de más de 136.000 empleos y un aumento acumulado en los costos de construcción de entre 16 % y 20 %.

Además, el gremio advirtió que la decisión puede resultar contradictoria frente a otros objetivos de política pública.

Si bien el Gobierno, en el papel, busca proteger el empleo de la industria siderúrgica, la actividad edificadora genera de manera directa más de un millón de puestos de trabajo, según cifras de Camacol.

ABC de los aranceles al hierro y al acero

Esta semana, el Gobierno fijó un arancel de 35 % para las importaciones de 14 subpartidas de productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales.

Entre los bienes cobijados están barras de acero, alambres, alambrón, tubos soldados, alambre de púas, clavos, puntillas, grapas, manufacturas de alambre y tornillos.

La medida entraría en vigencia el próximo 1 de abril y tendrá una vigencia inicial de un año.

Dentro de las justificaciones del decreto, el Gobierno defendió la decisión como una forma de proteger la industria nacional frente al aumento de importaciones desde países con alta capacidad productiva, como China, Rusia, Turquía e India.

También señaló que el impacto de la medida será evaluado al final de ese periodo de un año para definir si se mantiene, se ajusta o se desmonta.

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