Este sería el impacto económico de los nuevos aranceles que anunció Ecuador contra Colombia

Ecuador sorprendió este miércoles con el anuncio de que impondrá aranceles de 30 % a las exportaciones colombianas, por cuenta de los problemas de seguridad en la frontera entre ambos países.

El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien dijo a través de su cuenta de X que “nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna”.

Y agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

El impacto económico de los aranceles de Ecuador contra Colombia

La medida anunciada no es de poca monta, si se tiene en cuenta que Ecuador es el sexto comprador de bienes colombianos en general, según Analdex. Y también es el segundo destino de los bienes no minero-energéticos que produce Colombia, una canasta que es vital por varias razones, pero en especial para los esfuerzos de diversificar la oferta exportadora más allá del petróleo y el carbón.

“Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador porque, por esa vía, podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante”, dijo Javier Díaz, presidente de Analdex, quien aseguró, además, que “Colombia tiene en Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas y su energía eléctrica”.

Según cifra de este gremio, que agrupa a empresas centradas en el comercio exterior, entre 2024 y 2025, Colombia le vendió al vecino país más de USD 400 millones en electricidad, especialmente durante el fenómeno del Niño que afectó severamente la capacidad de los embalses ecuatorianos.

Una de las primeras reacciones en contra del anuncio hecho por el presidente Noboa vino de la mano de Edwin Palma, ministro de Minas y Energía: “Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional. En materia energética, Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad”, publicó en X.

De acuerdo con el ministro Palma, “mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90 % de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático”.

Además de energía eléctrica, Ecuador es un amplio comprador del renglón de productos industriales colombianos, que entre enero y noviembre del año pasado tuvo una participación de 84 % en las ventas externas a ese país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit).

Para noviembre del año pasado (el periodo de reporte de exportaciones más reciente), entre algunos de los bienes industriales más destacados, según Analdex, se encontraban los productos combustibles y los vehículos para transporte de personas.

Como se dijo, Ecuador tiene un peso especial en los bienes que están por fuera de las industrias extractivas. Por ejemplo, las exportaciones de café crecieron 90 % durante enero y noviembre del año pasado, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Y si se hace este ejercicio con el mismo periodo de 2024, frente al de 2023, el crecimiento es de 467 %.

En todo 2024, las ventas de café colombiano a Ecuador sumaron poco más de USD 19 millones.

Para ese año, el total de las exportaciones a Ecuador ascendió a USD 1.921millones, la segunda mejor cifra desde 1991, según los datos del Mincit; la primera fue 2023, con USD 2.014 Sin embargo, a pesar del buen resultado en dólares, las ventas externas al vecino país vieron una contracción de 4,6 % en ese año, en comparación con 2023.

Los mayores crecimientos en porcentaje en las ventas exteriores a Ecuador se dieron en 2004 y 2005, cuando se vieron expansiones superiores a 30 %. En ese momento, las exportaciones totales llegaron a sumar más de USD 2.300 millones entre ambos años.

El panorama de los aranceles desde el lado ecuatoriano

El impacto, claro, se sentirá en Colombia. Pero lo cierto es que el golpe puede también ajustarse de forma importante en la propia economía ecuatoriana.

Colombia es el tercer proveedor de bienes a Ecuador, con 7,3 % de las importaciones ecuatorianas para 2024, de acuerdo con las cifras del Mincit. Los primeros destinos de bienes que entraron al mercado ecuatoriano en ese año fueron Estados Unidos (27,6 %) y China (22,4 %).

Además de productos derivados del petróleo, entre las principales importaciones de Ecuador se cuentan productos como automóviles, medicamentos dosificados y tortas de soya (utilizadas, principalmente, para alimentar animales como reses y pollos).

Por ejemplo, solo en medicamentos dosificados, Ecuador le compró a Colombia USD 79 millones en 2024, una categoría que estaba creciendo 63 % para el año pasado (con corte a septiembre del año pasado).

Según el Minminas, Ecuador compra de Colombia entre 8 % y 10 % de su demanda energética. “Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos”.

