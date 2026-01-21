¿Subirán las tasas de interés en Colombia para 2026?: el mercado proyecta que sí lo harán

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Excepto por el Gobierno y políticos afines a la administración del presidente Gustavo Petro, analistas de diversa índole ubican la inflación y las tasas de interés en Colombia por encima de sus niveles actuales. Esto, en buena medida, cortesía del aumento de 23 % en el salario mínimo, que ahora pasaría a denominarse como salario vital.

En la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, con resultados para enero, el panorama no se presenta halagador.

La mayoría de analistas consultados para este sondeo ubican una meta final de inflación en 6,5 % y proyectan que, para enero, el IPC mostraría una aceleración y podría ubicarse alrededor de 5,33 %.

En el último año, la inflación se ha comportado de esta forma:

Si las proyecciones se confirman, al menos para el caso de enero, esto supondría volver a niveles del IPC que no se veían desde noviembre del año pasado. No sólo se trataría de un retroceso en el tiempo, sino que implicaría que arrancaríamos el año con el pie izquierdo para cumplir la perspectiva del Banco de la República, que en sus últimas reuniones había previsto una desaceleración en los precios durante el primer semestre de este año.

Ahora bien, la aceleración en el IPC llegaría con aumentos en las tasas de interés, una movida que, sin dudas, sería ampliamente criticada por la Casa de Nariño, que lleva el cuatrienio tratando al Banco de la República con el mismo cariño que se le tiene al taladro de un dentista.

Bajo las perspectivas de la mayoría de analistas consultados en el sondeo mensual de Fedesarrollo, las tasas del Banrep finalizarían 2026 en 11,25 %, lo que nos devolvería al escenario de junio de 2024.

De hecho, la proyección de la Encuesta es que en la próxima decisión de la junta directiva del Banco de la República haya un ajuste al alza en los tipos de interés, llevándolos a 9,75 %. Una movida hacia arriba no se ve desde que Colombia superó el pico inflacionario pospandemia. En otras palabras, sería una decisión que no se toma desde marzo de 2023.

Bajo la argumentación del Gobierno, las subidas en el salario mínimo de los años recientes, que han excedido la inflación del año por un buen trecho no han generado choques inflacionarios, como han proyectado algunos analistas.

Pero sí han dinamizado la economía, especialmente en términos de capacidad adquisitiva de los hogares, que se ha visto (argumenta la administración Petro) en repuntes de sectores como ecomercio y manufactura.

