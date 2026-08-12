Nuevo director de la Aerocivil, ¿qué entidad recibe?

Arnaud Penent, nuevo director de la Aerocivil Foto: Archivo

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el pasado 11 de agosto el decreto que nombra a Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides como nuevo director general de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), según el Decreto 1173 de 2026.

En las últimas semanas, la Aerocivil ha estado en el centro de denuncias por presunta contratación irregular, así como por la renuncia de una asesora que aseguró haber sido presionada para firmar documentos relacionados con un contrato.

¿Quién es Arnaud Penent?

Penent es administrador aeronáutico, piloto y experto en asuntos aeronáuticos y espaciales. Cuenta con 30 años de experiencia en el gremio de la aviación y la defensa y, para tomar la dirección de la Aerocivil, deja el puesto de Gerente General en Helistar Technical Center, empresa dedicada al mantenimiento y reparación de aeronaves.

Cuenta con más de 8.500 horas de vuelo y, durante estas, ha sido subdirector general de la Aeronáutica Civil y coronel en la Fuerza Aérea Colombiana. Han sido, para Penent, 30 años de trayectoria en la Fuerza Aérea, donde empezó como oficial en 1992.

Sobre la Aerocivil y los cuestionamientos

Después de cinco años, Penent regresa a la Aerocivil y en su regreso recibe una entidad que enfrenta cuestionamientos sobre la forma en que se han tramitado algunos contratos.

En julio, la ministra de Transporte del momento, María Fernanda Rojas, ordenó que las licitaciones de la Aerocivil fueran públicas con el fin de garantizar la transparencia en los procesos. La decisión se produjo después de varias denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales y de la intervención de organismos de control.

Entre los procesos que generaron preocupación está el relacionado con el Sistema de Gestión Documental, un software útil para la organización y el almacenamiento digital de los archivos empresariales, pues desde la Unidad Investigativa de El Tiempo, había presencia de un contrato que inicialmente equivalía más o menos COP 400 millones, pero que terminó siendo por más de COP 12.000 millones. Después de esto, la asesora Narda Duperly Roa decidió renunciar en medio de presuntas presiones para la firma de documentos relacionados a dicho contrato.

En contexto: Aerocivil en la lupa: licitaciones deberán ser públicas y competitivas | EL ESPECTADOR

El contexto para Penent no se limita a la contratación. La Procuraduría también pidió explicaciones sobre los retrasos en proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica que soporta la navegación aérea, incluidos radares, radioayudas y estaciones ADS-B, así como sobre las medidas adoptadas frente al déficit de controladores aéreos.

La Aerocivil también ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, que en 2022 dirigió una investigación por presuntos actos de corrupción dentro de la Aeronáutica Civil. La investigación giraba en torno a personas que obtuvieron permisos irregularmente y sin pasar por las capacitaciones necesarias para pilotear una aeronave.

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El nuevo director también asumirá la entidad en medio de la respuesta institucional al terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que desplegó equipos técnicos para revisar aeropuertos, vías, puertos y corredores concesionados.

Y aunque la revisión inicial está a cargo de la ANI, la tragedia nacional pone a la Aerocivil ante la tarea de garantizar la seguridad operacional y asegurar la continuidad de la conectividad aérea en una región donde el transporte aéreo es clave para la atención de la emergencia y la llegada de ayudas.

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