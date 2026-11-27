Para definir el incremento, la cifra no puede salir de la manga. Según la Ley 278 de 1996, esta debe responder a un cálculo…

Aquí tienen asiento gremios como la ANDI, Fenalco, ACOPI y la SAC; las centrales obreras y confederaciones de pensionados, entre ellas la CUT, CGT y CTC; y el Ministerio de Trabajo, en representación del Gobierno.

El cierre de año está acompañado de natilla, buñuelos y… salario mínimo. Este viernes se instaló, oficialmente, la mesa que discutirá el incremento que tendrán los trabajadores que dependen de este ingreso.

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Arranca la concertación para el incremento que tendrá el salario mínimo en 2027

Para definir el incremento, la cifra no puede salir de la manga. Según la Ley 278 de 1996, esta debe responder a un cálculo técnico, para el cual se tienen en cuenta variables como la inflación, el PIB y la productividad. El Banco de la República y el DANE también aportan insumos importantes.

Precisamente, este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), presentó cifras relacionadas al mercado laboral. De estas destacó la relación que tienen los trabajadores con este ingreso.

Entre enero y septiembre de este año, el 4,8 % de la población ocupada devengó un salario mínimo, lo que equivale a cerca de 1,13 millones de personas. La cifra llama la atención porque, al menos en los últimos cuatro años, es la primera vez que la proporción de trabajadores que depende directamente de este ingreso se ubica en un solo dígito.

El año pasado, fue del 10,1 % (2,34 millones de ocupados); en 2024 fue del 16,3 % (3,65 millones) y en 2023 fue del 11,1 % (2,45 millones). Pareciera consolidarse una tendencia: cada vez menos personas dependen directamente del salario mínimo.

Esta reducción no necesariamente representa un resultado negativo. Para entender su alcance, es necesario analizar hacia dónde se desplazaron esos trabajadores: si pasaron a devengar más de un salario mínimo o si, por el contrario, terminaron en el grupo de quienes reciben menos de esa cantidad. Este último escenario podría reflejar un deterioro de sus condiciones de ingreso.

El porcentaje de trabajadores que, en la mencionada ventana de tiempo, ganó menos de un salario mínimo fue del 53,4 %, lo que se traduce en 12,6 millones de ocupados. Esto representa un incremento, pues el año pasado su participación era del 49,3 % (11,4 millones de ocupados). El dato es claro: en Colombia más de la mitad de los trabajadores gana menos de un salario mínimo.

Sin embargo, hay que interpretar este resultado con pinzas, pues también aumentó la población que devengan entre uno y dos salarios mínimos. Su participación fue del 29,1 %, o 6,9 millones de ocupados. El año pasado, la cifra era del 26 % (6 millones de trabajadores).

¿Dónde se vio un mayor incremento? En los que devengan menos de un salario mínimo. En este grupo, el incremento fue de 1,23 millones de ocupados, mientras que los que devengan entre uno y dos salarios mínimos crecieron en 875.000.

Los datos generaron opiniones divididas

Para los gremios, esto es consecuencia del incremento del 23 % al salario mínimo que decretó el expresidente Gustavo Petro. Según explican, muchas empresas no pudieron costear un salario de COP 2.000.000 (incluyendo el auxilio de transporte).

Las centrales obreras tienen una lectura distinta, pues recuerdan que, en 2026, la tasa de desempleo se mantuvo en un dígito, mientras que la informalidad cayó del 54,5 % al 54,2 %. “¿Dónde están esos trabajadores que dejaron de ganar un salario mínimo para devengar menos de uno?”, pregunta el presidente de la CUT, Nelson Alarcón.

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La ministra de Trabajo, Natalia López, señala que lo importante para esta concertación es que los trabajadores merecen un salario que les alcance para sostener a sus familias, pero también garantías para que las empresas mantengan su capacidad de contratación y brinden nuevas oportunidades laborales a quienes hoy no tienen un trabajo.

“Nos ilusiona llegar a un acuerdo, queremos que al salario mínimo se llegue a través de una concertación”.

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De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a esta discusión por primera vez este viernes. Propone hablar del "salario solidario" para trabajadores informales, una idea que según dice "todavía necesita estudio y discusión".

"Una posibilidad que he venido considerando es estudiar un mecanismo mediante el cual una fracción previamente definida y concertada del incremento salarial pudiera destinarse, a través de las cajas de compensación, a facilitar la incorporación de trabajadores informales al sistema de protección social", propone De la Espriella.

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Las fechas clave

A la mesa de concertación le falta una cifra para poder hacer el cálculo, la inflación. Esta la publicará el DANE el 7 de diciembre.

Con todos los datos, la comisión se reunirá el 9 de diciembre para debatir el incremento.

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Para el 10 de diciembre deberán destapar sus cartas. Centrales obreras y gremios llevarán a la mesa la cifra que, consideran, debería ser el incremento del mínimo para el próximo año.

Ahí se conocerá qué tan distanciadas están las partes para, en los próximos días, buscar un punto medio. El primer vencimiento será el 15 de diciembre. Si para entonces no hay un acuerdo, cada uno deberá presentar sus salvedades al Ministerio de Trabajo quien, como mediador, buscará que se llegue a un acuerdo.

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Si definitivamente no hay concertación, será el presidente Abelardo de la Espriella quien, el 30 de diciembre, dé la noticia del incremento mediante la expedición del decreto.

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