Aseguradoras reportan que han pagado COP 571.000 millones tras el terremoto

El más reciente reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) señala que el valor estimado a pagar aumentó a COP 6,3 billones. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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A pocos días de cumplirse dos meses desde el terremoto con epicentro en San José del Palmar (Chocó), las aseguradoras han pagado COP 571.010 millones por los siniestros reportados.

El más reciente reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) señala que el valor estimado a pagar aumentó a COP 6,3 billones, lo que se traduce en un incremento del 10,5 % frente a la estimación presentada la semana inmediatamente anterior.

Hay que tener en cuenta que esta cifra puede variar semana a semana, a medida que se reciben nuevos reportes…