Aseguradoras reportan que han pagado COP 571.000 millones tras el terremoto

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A pocos días de cumplirse dos meses desde el terremoto con epicentro en San José del Palmar (Chocó), las aseguradoras han pagado COP 571.010 millones por los siniestros reportados.
El más reciente reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) señala que el valor estimado a pagar aumentó a COP 6,3 billones, lo que se traduce en un incremento del 10,5 % frente a la estimación presentada la semana inmediatamente anterior.
Hay que tener en cuenta que esta cifra puede variar semana a semana, a medida que se reciben nuevos reportes de siniestros y los ajustadores determinan los valores correspondientes.
“En este último corte se recibieron 4.915 reclamaciones más, al pasar de 92,336 a 97.251 para un crecimiento del 5.3% Las compañías de seguros pagaron en esta última semana COP 170.023 millones más, 42,4% más que la semana anterior, para un total acumulado de COP 571.010 millones”, detalló Fasecolda.
Las aseguradoras le están dando prioridad a los casos de colapso y pérdidas totales, teniendo en cuenta las afectaciones que esto representa para las familias, empresas y comunidades que necesitan recuperarse.
Ramos con más siniestros y valor estimado a pagar
- Incendio y terremoto: 70.298 siniestros (COP 5.65 billones)
- Hogar: 19.759 siniestros (COP 0,58 billones)
- Salud: 4.277 siniestros (COP 434 millones)
- Automóviles: 1.288 siniestros (COP 16.326 millones)
- Riesgos laborales: 1.203 siniestros (COP 17.983 millones)
Departamentos más afectados, mayores reservas de pagos
- Valle del Cauca: COP 2.65 billones
- Risaralda: COP 2.22 billones
- Quindío: COP 0,45 billones
- Caldas: COP 0,38 billones
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