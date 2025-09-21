Así avanza el sector del arroz en medio de la crisis y cierre de la vía al Llano

Este 14 de julio arranco el segundo paro arrocero del 2025. Foto: Cortesía Fedearroz

Aunque la crisis de los arroceros dejó de ser ruidosa luego de terminar los paros, darle fin a las angustias de los productores ha sido un proceso. Además, a la olla de dificultades se le sumó un nuevo ingrediente: el cierre de la vía al Llano y el paso restringido.

En medio de este contexto se realizó la última sesión del Consejo Nacional del Arroz, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025. En ella participaron representantes de productores, semillistas, la industria, el Ministerio de Agricultura y demás entidades.

La sesión tuvo como fin abordar, en primer lugar, la implementación de la Resolución No. 241 de 2025, por la cual se sometió al régimen de libertad regulada de precios al arroz paddy verde y establece un precio mínimo de adquisición para el grano, de acuerdo con la región en la que se produce.

También se revisó el acuerdo para la estabilización de la Cadena Nacional del Arroz, suscrito entre la Cámara Induarroz de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) que establece un precio por debajo al dispuesto por el Minagricultura.

Dicho acuerdo tendrá vigencia desde la firmeza del presente acto administrativo hasta el 30 de octubre de 2025. Y solo podrá ser prorrogado mediante previa solicitud y aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El acuerdo fue aprobado mediante Resolución No. 65722 de 2025, expedida por la SIC, y aclarado por la Resolución No. 72845 del 18 de septiembre de 2025.

¿Cómo avanza la aplicación de los acuerdos?

La cartera agropecuaria informa los principales avances de la reunión. Entre ellos está que el Minagricultura deberá realizar una mesa de trabajo para revisar el anexo de reporte de información.

Se trata de una obligación dispuesta por el artículo 5° de la Resolución 241 de 2025, que obliga a todo comprador a reportar semanalmente a esta cartera los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia. Además, debe especificar la forma, el plazo, las condiciones de pago y el financiamiento.

Al respecto, el Ministerio verificó los anexos de reporte y acordaron un instrumento que fue enviado ese mismo día a los actores de la cadena.

El día 6 de octubre se realizará una mesa de trabajo con los actores de la cadena, para abordar el Acuerdo Nacional de la Cadena del Arroz, con el fin de socializar la primera versión y avanzar en este proceso que busca soluciones para el sector.

Además, el Minagricultura adelantó que la próxima sesión del Consejo Nacional del Arroz abordará la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz (POP) y buscará establecer el plan de trabajo respectivo.

Afectaciones por cierre de la vía al Llano

En atención a la emergencia que se presenta en la vía al Llano, específicamente por el deslizamiento en el kilómetro 18, el Ministerio de Agricultura se comprometió a convocar una reunión con el Ministerio de Transporte para exponer el impacto de los cierres sobre el transporte de arroz en esta vía.

Ante la urgencia de la situación se acordaron las siguientes medidas:

El Ministerio de Transporte revisará el alto costo de los fletes.

Se coordinó una ruta de seguimiento para facilitar el paso de la carga de alimentos en los horarios de 8:00 p. m. a 6:00 a. m., y hacer seguimiento a la situación en la zona.

Se identificará a los vehículos de carga que no han podido pasar, con el fin de facilitar su acceso.

