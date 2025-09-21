El costo del transporte de gas se reducirá hasta en un 50 %: ¿cómo se hará?

Imagen de referencia. Foto: cortesía Ecopetrol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las tarifas de transporte de gas reducirán significativamente sus costos para los usuarios y el sector productivo, de acuerdo con un anuncio hecho por el Ministerio de Minas y Energía.

La disminución se logrará mediante la revisión de la metodología que calcula los valores. Por ejemplo, el transporte en el tramo Cartagena – Bogotá pasará de valer 5,68 dólares por cada mil pies cúbicos de gas transportados al día (USD/kPCD) a 3 USD/kPCD, lo que representa una caída cercana al 50 %.

Además, se actualizará la regulación sobre el margen de comercialización en el mercado secundario y la habilitación de la comercialización de gas importado a largo plazo.

Se trata de “pasos clave para aliviar la presión sobre las tarifas y dar mayor estabilidad al mercado”, explicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

El Gobierno resaltó la importancia de que los agentes del sector se comprometan a sacar adelante los proyectos estratégicos de infraestructura de importación y regasificación, más allá de intereses particulares.

“Necesitamos visión y cooperación para garantizar la seguridad energética del país y aprovechar incluso oportunidades de integración regional en la frontera”, destacó el jefe de la cartera.

Desde el Ministerio de Minas y Energía sostienen que las anteriores son medidas técnicas con impacto social porque favorecen la competitividad, alivia al bolsillo de los usuarios y aumenta la seguridad energética.

Las declaraciones las hizo el jefe de la cartera de energía desde el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.