El costo del transporte de gas se reducirá hasta en un 50 %: ¿cómo se hará?

El Ministerio de Minas y Energía busca que el ajuste favorezca el bolsillo de los usuarios y la competitividad del sector productivo.

Redacción Economía
21 de septiembre de 2025 - 01:47 a. m.
Imagen de referencia.
Foto: cortesía Ecopetrol
Las tarifas de transporte de gas reducirán significativamente sus costos para los usuarios y el sector productivo, de acuerdo con un anuncio hecho por el Ministerio de Minas y Energía.

La disminución se logrará mediante la revisión de la metodología que calcula los valores. Por ejemplo, el transporte en el tramo Cartagena – Bogotá pasará de valer 5,68 dólares por cada mil pies cúbicos de gas transportados al día (USD/kPCD) a 3 USD/kPCD, lo que representa una caída cercana al 50 %.

Además, se actualizará la regulación sobre el margen de comercialización en el mercado secundario y la habilitación de la comercialización de gas importado a largo plazo.

Se trata de “pasos clave para aliviar la presión sobre las tarifas y dar mayor estabilidad al mercado”, explicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

El Gobierno resaltó la importancia de que los agentes del sector se comprometan a sacar adelante los proyectos estratégicos de infraestructura de importación y regasificación, más allá de intereses particulares.

“Necesitamos visión y cooperación para garantizar la seguridad energética del país y aprovechar incluso oportunidades de integración regional en la frontera”, destacó el jefe de la cartera.

Desde el Ministerio de Minas y Energía sostienen que las anteriores son medidas técnicas con impacto social porque favorecen la competitividad, alivia al bolsillo de los usuarios y aumenta la seguridad energética.

Las declaraciones las hizo el jefe de la cartera de energía desde el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

Por Redacción Economía

