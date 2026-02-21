Así avanza la integración energética entre Colombia y Venezuela

Fotografía de una torre de servicio eléctrico en Caracas (Venezuela). Imagen de referencia. Foto: EFE - RAYNER PENA R

Para establecer acciones concretas sobre gas, generación de energías limpias, agua, infraestructura energética y cooperación eléctrica se reunieron representantes del gobierno de Colombia y de Venezuela.

En ella participó el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con la líder chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La reunión permitió avanzar en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones.

Durante el diálogo, las delegaciones resaltaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para la seguridad energética regional y promover proyectos que beneficien tanto a Colombia como a Venezuela.

Este avance forma parte de los esfuerzos coordinados de ambos gobiernos para promover la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social de la región.

“Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar el abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, expresó el ministro, Edwin Palma tras concluir la reunión.

Por su parte, Rodríguez dijo: “que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”. Colombia y Venezuela reafirman con este diálogo político y técnico la importancia de construir una relación energética sostenible, basada en la complementariedad y el beneficio mutuo.

El encuentro precede la próxima reunión entre la líder venezolana Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro para profundizar en la cooperación bilateral en materia económica, energética y de infraestructura.

La cumbre se confirmó tras conversaciones entre ambos mandatarios, quienes acordaron realizarla en los próximos días, para continuar fortaleciendo la relación entre los países.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.

