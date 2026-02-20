Inversiones forzosas: exministros rechazan que el mecanismo se use para atender emergencia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las inversiones forzosas son un mecanismo que obliga a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos para financiar, con créditos favorables (mejores plazos y más bajas tasas de interés), en los sectores que el Gobierno priorice.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno expedirá decretos de inversión forzosa y aseguró que la banca incumplió los compromisos adquiridos en el pasado. Y quiere revivir el mecanismo para atender la emergencia económica ya decretada, que se originó por las afectaciones que ha causado la ola invernal.

A este pronunciamiento respondieron seis ex ministros de Hacienda que rechazaron las declaraciones de Petro y expresaron su “preocupación” al respecto.

El principal argumento que dieron es que las inversiones forzosas “no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia”. Además, alegan que se encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento.

“La experiencia internacional es contundente, la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos. Los países de la región que las han mantenido son precisamente los que tienen los sistemas financieros más débiles”, explica la carta.

Los exministros recordaron que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos, por lo que la decisión amerita un “debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”.

El documento fue firmado por: José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Alberto Carrasquilla Barrera, Juan Camilo Restrepo y Mauricio Cárdenas Santamaría.

Finalmente, proponen que hay instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del redescuento, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento.

“La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones concretas, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluye el documento.

¿Por qué Petro quiere volver a las inversiones forzosas?

La queja del mandatario apunta a que los bancos, según explicó, años atrás hicieron un acuerdo mediante el cual el sector financiero se comprometía a destinar créditos especiales para impulsar la producción tanto en zonas urbanas como rurales, que se denomina el “Pacto por el Crédito”.

Sin embargo, sostuvo que las entidades optaron por mantener una estrategia centrada principalmente en el crédito de consumo. De acuerdo con Petro, el pacto contemplaba que, a cambio de ese esfuerzo crediticio hacia sectores productivos, el Gobierno se abstendría de promover un proyecto de ley de inversión forzosa, mecanismo que justamente buscaba aumentar la financiación hacia esas áreas.

¿Qué pasó con el Pacto por el Crédito?

El más reciente informe de la Superintendencia Financiera, publicado el 15 de enero, muestra que entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026 los desembolsos acumulados del Pacto por el Crédito alcanzaron COP 214,1 billones.

Esa cifra equivale al 84 % de la meta total de COP 254,7 billones fijada para los 18 meses de vigencia del pacto.

El acuerdo tomó como punto de partida los COP 199,7 billones desembolsados en los 18 meses anteriores y planteó un aumento de 27,5 % sobre esa cifra.

De los cinco sectores incluidos en el pacto, solo uno ya superó la meta fijada:

Vivienda e Infraestructura acumula COP 44,9 billones, lo que equivale al 110,7 % de su objetivo de COP 40,6 billones.

Manufactura y Transición Energética registra COP 127,6 billones, con un avance del 78,3 % frente a la meta de COP 163 billones.

El sector Agropecuario suma COP 25 billones, lo que representa un cumplimiento del 82,1 % frente a su meta de COP 30,4 billones.

Turismo alcanza COP 6,9 billones, equivalente al 84 % del objetivo de COP 8,2 billones.

En Economía Popular, los desembolsos acumulados ascienden a COP 9,7 billones, lo que corresponde al 77,6 % de la meta de COP 12,5 billones.

