Uno de ellos es el Ministerio de Agricultura, cuyo jefe de la cartera, Indalecio Dangond, aseguró que el renglón agropecuario se…

El Gobierno radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión presentada por la administración de Gustavo Petro. Todavía así, hay sectores que pierden parte de su financiamiento.

Las revisiones y los debates en torno al monto del Presupuesto General para 2027 continúan en el Congreso. El plazo que tienen para aprobar la cifra es hasta el 15 de septiembre.

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Así es como el Presupuesto de 2027 reducirá la inversión para el agro

Uno de ellos es el Ministerio de Agricultura, cuyo jefe de la cartera, Indalecio Dangond, aseguró que el renglón agropecuario se encuentra actualmente «en sala de urgencia». Explicó que para la vigencia 2027 el presupuesto tendrá una reducción del 32 %, por lo que pasará de COP 4,1 a 2,7 billones. Así lo dijo durante su intervención en el debate del Presupuesto General de la Nación ante las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

Este miércoles continúan las reuniones en el legislativo en las que los ponentes y ministros del Gobierno van a explicar cuáles son las prioridades de gasto de sus respectivas carteras.

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento del gasto por COP 21,9 billones para este año, así como una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y que buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones.

¿Cómo estarán las finanzas en el sector del agro en 2027?

«Lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente. Y una vez normalizado, en el 2028 vamos a comenzar a ejecutar los grandes proyectos de inversión para que en el 2030 tengamos un sector agropecuario en las grandes ligas», afirmó el ministro Dangond. Y destacó que su gestión se enfocará en optimizar los recursos y reorientar el gasto hacia la inversión y el apoyo real a los pequeños productores del país.

El jefe de la cartera agropecuaria señaló la necesidad de realizar una reestructuración y optimización presupuestal profunda en entidades adscritas, eliminando cargas burocráticas heredadas de administraciones pasadas en contratos de prestación de servicios, para destinar dichos recursos al fortalecimiento del campo, el financiamiento a largo plazo y la tecnificación con distritos de riego.

Finalmente, el ministro destacó que la apuesta del Gobierno Nacional se centrará en impulsar el desarrollo rural a través de:

Esquemas de crédito eficientes a 10 y 15 años

Implementación de escuelas de emprendimiento rural en los municipios más apartados

Apoyo decidido a los proyectos productivos que consolidan el campo

De otro lado, Dangond anunció la terminación de contratos COP 540 mil millones en contratos, dinero que se va a ahorrar el Estado para el próximo año. En su intervención también dijo que a los campesinos se les debería dejar de llamar así y nombrarlos como «pequeños empresarios del campo».

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