Así está el panorama de la reforma tributaria que retoma su debate en el Congreso

Las discusiones de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda y que busca recaudar COP 16,3 billones, ha sido muy accidentada hasta ahora en las comisiones económicas del Senado y Cámara.

El debate se retoma este martes y está citado para las 9:00 a. m. En el orden del día todavía está la votación para una ponencia de archivo, aunque con ello finalizó la jornada anterior y dos más negativas propuestas por los representantes Katherine Miranda y Jorge Méndez. También está la discusión positiva de la iniciativa legislativa del Gobierno.

Hasta ahora han sido pocos los avances, pero con una votación en Senado se evidenció que el proyecto no cuenta con suficiente apoyo para ser debatido y aprobado.

La sesión del 3 de diciembre, la última hasta ahora, finalizó con una “jugadita” para dilatar el proceso. Varios congresistas, incluyendo a Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, aseguró que hubo decisión en la Comisión Cuarta de Cámara, pues, cuando llegaron los dos congresistas que faltaban para completar el quorum, la votación no se había suspendido.

Juan Alberto Duque, secretario de la Comisión Cuarta de Cámara, aclaró que en la primera votación hubo 13 votos. Después se hizo un llamado a los congresistas y ahí entraron los representantes Liliana Rodríguez y John Jairo González, así se habrían completado 15 votos (ocho por el sí y siete por el no). También aclaró que se le ordenó repetir la votación y en ese segundo momento solo hubo 14 votos.

Varios parlamentarios aseguraron que esta es una “jugadita” para dilatar el debate, pues, si hubiera continuado la votación, seguramente el proyecto se habría hundido, considerando que el Senado votó sí al archivo.

Las demás votaciones quedaron así:

En la Comisión Cuarta de la Cámara hubo 10 votos por el sí al archivo y siete votos por el no. En la Comisión Cuarta de Senado hubo 8 votos por el sí y cuatro por el no. En la Comisión Tercera de Senado hubo 11 votos por el sí y tres por el no.

¿Qué está en juego con la reforma tributaria?

La ponencia para primer debate tuvo un recorte de COP 10 billones en la meta por el acuerdo que lograron Congreso y Gobierno para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026. Así fue como el proyecto pasó de COP 26,3 billones a COP 16,3 billones.

Entre otras medidas, en el recorte se eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles, la de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000. También se eliminó la propuesta de quitar la deducción de 72 UVT para dependientes, el descuento para dividendos, que es del 19 %, y la de gravar componente inflacionario de rendimientos financieros.

Hay otras modificaciones significativas. Para vehículos híbridos, se mantiene IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %; se ajustó la retención en la fuente aplicable a las personas naturales y se modificó el impuesto al consumo para la cerveza.

Teniendo en cuenta las discusiones por la eliminación de la exclusión de impuestos para los envíos postales y envíos urgentes de paquetes de menos de USD 200, los ponentes propusieron una fórmula intermedia, para mantener la exclusión solo en paquetes de menos de USD 50.

La mayoría de los artículos no sufrieron cambios. Se mantienen las propuestas de:

IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente tienen 5 %)

IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo)

Modificación al hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT (2.000.000.000)

El aumento en algunas tarifas para ese mismo impuesto

El plan B a la tributaria que hay en el Congreso

Con este panorama, cada vez se ve más difícil el camino de la reforma tributaria. Es por eso que hay una alternativa que toma más fuerza. Se trata de la ley de reactivación económica, una iniciativa de origen Legislativo, que ya pasó primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

El proyecto fue radicado en julio de este año y, entre otras cosas, incluye descuento de hasta 90 % en intereses, multas y sanciones para impuesto de renta, IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo y parafiscales que supervisa la UGPP, con el fin de que los deudores se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

La iniciativa, entre otras cosas, modifica la tarifa aplicable a no residentes o entidades extranjeras que venden bienes o prestan servicios digitales a usuarios en Colombia, llevándola del 3 al 4,5 % sobre los ingresos brutos; incrementa del 3 al 6 % impuestos para plataformas que generan publicidad en redes sociales, estos recursos se destinarían a programas de salud mental; trae impuestos para los vapeadores y establece que las importaciones de bajo valor, menos de USD 200, pagan IVA.

Los autores de la ley de reactivación económica piden el aval del Gobierno para que el proyecto prospere en el Congreso y se puedan recaudar algunos ingresos para cubrir el hueco en el presupuesto.

