¿Qué ha pasado con el dólar en Colombia y cómo se seguirá moviendo en diciembre?

El dólar completó una semana más moviéndose por debajo de la barrera de los COP 4.000.

Para la primera semana de diciembre, la moneda tuvo un punto bajo de COP 3.747 y uno alto de COP 3.833, con un promedio alrededor de COP 3.758 en los mercados. Mientras tanto, la tasa representativa del mercado fijada por la Superintendencia Financiera se ubicó en COP 3.830,02 para el final de la semana (incluyendo el lunes de puente en Colombia).

¿Qué movió el valor del dólar en Colombia en la primera semana de diciembre?

“Este comportamiento estuvo influenciado por la debilidad global del dólar, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, la variación en los precios del petróleo y la percepción de riesgo local”, en opinión de Michael Smith Ortegón Salazar, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia

Durante la semana, las monedas de la región tuvieron una marcada volatilidad, que incluyó al peso colombiano, según indica Valeria Álvarez, cabeza de Estrategia en Itaú Colombia Comisionista de Bolsa. “Esta semana tuvimos varios datos, como el de desempleo privado en EE.UU., que mostraron una destrucción de puestos de trabajo: se estaba esperando una creación de 10.000 puestos de trabajo, pero la cifra oficial estuvo alrededor de -32.000 puestos”.

Por su parte, Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, el comportamiento del dólar en la semana también estuvo atado a cosas como la monetización de las ganancias del año de algunos fondos de inversión “que están sacando dinero del país, algo normal que pasa cada año”. A esto también se le suma “un aspecto de expectativa de noticias alrededor de la inflación, en cuyo tema había algunas voces que auguraban unos datos mucho más complejos”.

¿Qué viene para el dólar en Colombia esta semana?

Para esta semana (9-12 de diciembre), la mayor tensión en el mercado vendrá de parte de la jugada de la Reserva Federal, que para el miércoles deberá anunciar su nueva decisión (y la última del año) alrededor de las tasas de interés.

Para este punto de la historia, según lo reconoce Álvarez, “el mercado está descontando un recorte de tasas y esto nos va a dirigir dirigir el comportamiento de las monedas de la región. Pero también vamos a tener otros datos rezagados, que no habíamos desconocido por el cierre del Gobierno de EE.UU”.

El movimiento de la Reserva también es referenciado por Ortegón Salazar, quien añade otros factores a la mezcla que forjará los precios del dólar, como “movimientos del precio del crudo, decisiones internas del Banco de la República y el clima político y fiscal del país, así como el sentimiento global de riesgo”. En general, este analista estima que la moneda extranjera tendrá una semana marcada por la volatilidad aunque con presiones “leves” hacia el alza o la baja.

Para Franco, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885. “Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, finaliza diciendo.

