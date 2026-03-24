Así está el sector pesquero en víspera a Semana Santa

El consumo pasó de 5,3 kg a 11,4 kg per cápita al año en la última década. Foto: Cortes

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Se acerca Semana Santa y con ella vuelve la tradición de comer pescado. De este modo aumenta el consumo de pescado en Colombia, un producto que viene ganando fuerza.

Durante la última década pasó de 5,3 kg per cápita a 11,4 kg en 2025, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura. Para esta temporada se proyecta un consumo cercano a 50.000 toneladas, lo que representa una variación frente al promedio mensual.

Naturalmente, en la víspera de la celebración religiosa, es pertinente revisar cómo se encuentra el mercado del pescado en sus diversas presentaciones, tanto en el mercado doméstico como el de exportaciones.

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🛒 ¿Cómo está el mercado nacional?

De acuerdo con el comportamiento reciente del abastecimiento, al comparar febrero de 2026 con febrero de 2025, el incremento en el abastecimiento fue generalizado. Siete de los ocho grupos de alimentos monitoreados registraron mayor oferta, donde el pescado lideró el crecimiento con 24,9 %.

El abastecimiento proviene principalmente de la acuicultura (cultivo de peces y camarones), que representa alrededor del 57 % de la producción nacional, seguida por la pesca de captura con el 15 % y las importaciones de productos pesqueros y de la acuicultura que aportan el 28 % restante.

Por estas fechas, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) anunció el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en diferentes regiones del país, con el propósito de garantizar un acceso responsable a los productos pesqueros.

🚢 Una mirada a las exportaciones

Un primer vistazo muestra una dinámica positiva. Las exportaciones del sector pesquero colombiano pasaron de USD 138,9 millones en 2024 a USD 155 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 11,6 %.

Además, la mayoría de estos envíos se realizaron por vía aérea, que concentró el 71,8 % del total exportado, según cifras de la Dian con análisis de Analdex.

De los países de destino se destaca Canadá porque logró superar la barrera de los USD 2 millones en compras del sector pesquero colombiano, alcanzando los USD 2,1 millones, lo que representó un aumento del 19,9 % frente a 2024. Este desempeño le valió el quinto lugar de destino de este producto.

La trucha, en sus presentaciones fresca, congelada o refrigerada, fue el producto más exportado hacia dicho mercado durante el último año.

Por su parte, Estados Unidos continúa siendo el principal comprador del sector pesquero colombiano en el mundo. En 2025, representó el 72,6 % del total exportado, con compras por USD 112,5 millones. La relevancia del mercado estadounidense trae consigo un reto: asumir el arancel del 10 %, ya que el rubro no quedó exento.

El producto más apetecido por los consumidores estadounidenses es la tilapia, que, en sus presentaciones frescas, refrigeradas y en filete correspondió a más del 90 % del pescado exportado hacia ese país.

“Es fundamental seguir avanzando en la diversificación de mercados. Se debe trabajar en un posicionamiento más fuerte en nuevos destinos, dado que es un producto que ha demostrado buena calidad para los consumidores internacionales”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Por otro lado, el caso de Guatemala muestra una dinámica diferente. En 2024, este país se ubicaba como el segundo mayor comprador —principalmente atún— con USD 6,7 millones. Pero en 2025 pasó a ocupar el séptimo lugar, con compras por USD 1,6 millones, lo que representó una caída del 76,1 %.

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🎣 Los departamentos exportadores

A nivel regional, tres departamentos concentran más del 80 % de las exportaciones del sector pesquero del país, según cifras de la Dian con análisis de Analdex:

El liderazgo está en manos del Huila, que concentra el 44,8 %. En 2025, el departamento alcanzó ventas externas por USD 69,5 millones, impulsadas principalmente por filetes de tilapia y tilapia fresca, refrigerada y congelada. Valle del Cauca representa el 11,7 % y registró uno de los mayores crecimientos del último año. Sus exportaciones pasaron de USD 11,1 millones en 2024 a USD 18 millones en 2025, lo que equivale a un aumento del 61,9 %. Antioquia, por su parte, superó el umbral de los USD 40 millones en exportaciones, consolidándose como el segundo mayor departamento exportador del sector pesquero en el país. Sus envíos, compuestos principalmente por tilapia fresca, refrigerada y en filete, crecieron 10,7 % frente al año anterior.

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