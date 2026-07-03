Así puede acceder a tarifas diferenciales en peajes entre Armenia, Pereira y Manizales

El proyecto Cambao-Manizales. Imagen de referencia. Foto: Cortesía ANI.

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha construido la posibilidad de que los habitantes del corredor Armenia–Pereira–Manizales accedan a tarifas diferenciales para el pago de peajes.

Con la participación de líderes comunitarios, autoridades locales y representantes de la Personería Municipal, ya comenzaron las jornadas de socialización de los lineamientos que permitirán a las comunidades de las zonas prioritarias de los peajes:

Pavas

San Bernardo del Viento

Tarapacá I

Tarapacá II

Circasia

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La entidad adelanta reuniones con las comunidades para explicar de manera clara los requisitos, el procedimiento de acceso, las condiciones de permanencia y las causales de pérdida del beneficio, garantizando que los potenciales beneficiarios comprendan los criterios definidos para su asignación.

“Estamos escuchando a las comunidades y resolviendo sus inquietudes directamente en el territorio. Sabemos que este beneficio genera expectativas, por eso queremos que cada ciudadano conozca el proceso completo y tenga la certeza de que todas las solicitudes serán revisadas con rigor, para garantizar que los cupos lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos” afirmó el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Oscar Flórez Moreno.

Los más de 9.000 cupos previstos para los cinco peajes serán otorgados a quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para ello, cada solicitud será objeto de un proceso de revisión dentro de tiempos prudenciales.

Los potenciales beneficiarios corresponden a residentes de los municipios de:

Manizales, con prioridad para la vereda La China— Chinchiná, con prioridad para la vereda San Andrés— Palestina y Villamaría, en Caldas Santa Rosa de Cabal, con prioridad para el corregimiento de La Capilla Risaralda Filandia y Salento, en Quindío.

Además, deberán ser propietarios de un vehículo de servicio público o particular, ser usuarios frecuentes del corredor vial y cumplir los demás requisitos establecidos en los lineamientos.

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Paso a paso para tener tarifa diferencial

Este es el paso a paso para poder acceder a la tarifa diferencial:

Ser residente de ciudades, municipios, corregimientos o veredas aledañas a los peajes en mención. Enviar nombre y apellido, cédula de ciudadanía, tarjeta de propiedad del vehículo, número de placa de vehículo, peaje al que aplica, dirección de residencia, correo, número de contacto telefónico y autorización de tratamiento de datos. Correos habilitados: circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com tarapaca1tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com tarapaca2tarifadiferencial@autopistasdelcafe.com pavastarifadiferencial@autopistasdelcafe.com sanbernardotarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

Las personas interesadas podrán inscribirse durante el mes de julio o hasta completar los cupos asignados para cada peaje.

Luego de que esto ocurra, se adelantará el proceso de revisión y validación de la información y de la documentación aportada, con el fin de garantizar que el beneficio de la tarifa diferencial sea asignado correctamente.

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