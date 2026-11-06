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Qué muestran los precios de los productores sobre la inflación en Colombia

Del petróleo a las papas, estos son los precios de los productores que más se movieron en octubre.

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Redacción Economía
AME8316. CALOTO (COLOMBIA), 19/09/2022.- Un indígena corta un cultivo de caña de azúcar el 15 de septiembre de 2022 en Caloto (Colombia). Las ocupaciones ilegales de tierras, que se han incrementado con la llegada del nuevo Gobierno, agregan un foco de agitación social a la ya compleja situación de Colombia, con el riesgo que eso supone del surgimiento de un nuevo conflicto. En el centro de la disputa están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (suroeste), que reclaman propiedades de hacendados o ingenios azucareros, situación que se repite en otras partes del país con ganaderos, grupos agroindustriales e incluso con terrenos baldíos. EFE/ Ernesto Guzmán
Un indígena corta un cultivo de caña de azúcar el 15 de septiembre de 2022 en Caloto (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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Los precios que reciben los productores en Colombia subieron 0,79 % en octubre frente a septiembre, según el Índice de Precios al Productor (IPP) del DANE. La cifra contrasta con la de hace un año, cuando el índice había caído 0,81 %. En lo corrido del año, frente a diciembre de 2025, suma 6,53 %, y frente a octubre del año pasado, 4,54 %. La minería fue el único sector por encima del promedio, con 3,80 %. Por procedencia, los bienes exportados fueron los que más subieron, 2,39 %, frente a 0,31 % de los producidos para consumo interno.

Y es…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 6 horas
    Con el flamante gobierno de Abelardo el breve, la inflación sigue creciendo mientras Petro la tenía controlada.¿ Se imaginan lo que estará pasando el próximo trimestre con este filipichin de vereda que es Abelardo y su combo de ineptos que no saben gobernar?
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