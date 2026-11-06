Qué muestran los precios de los productores sobre la inflación en Colombia

Los precios que reciben los productores en Colombia subieron 0,79 % en octubre frente a septiembre, según el Índice de Precios al Productor (IPP) del DANE. La cifra contrasta con la de hace un año, cuando el índice había caído 0,81 %. En lo corrido del año, frente a diciembre de 2025, suma 6,53 %, y frente a octubre del año pasado, 4,54 %. La minería fue el único sector por encima del promedio, con 3,80 %. Por procedencia, los bienes exportados fueron los que más subieron, 2,39 %, frente a 0,31 % de los producidos para consumo interno.

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Y es que el Índice de Precios del Productor mide cómo cambian los precios de los bienes en su primera etapa de comercialización, cuando salen del productor. El DANE lo usa como una de las herramientas para detectar por dónde pueden transmitirse las presiones inflacionarias. Precisamente, el dato de inflación de octubre se conocerá este lunes 9 de noviembre. Según Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el banco anticipa una inflación mensual de 0,25 % y una anual de 6,36 %, que de cumplirse sería la más alta desde julio de 2024.

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Qué aportó más al alza de los precios de los productores

La minería (explotación de minas y canteras, en la clasificación del DANE) fue el sector que más aportó al alza. Sus precios subieron 3,80 % en el mes y sumaron 0,54 puntos porcentuales a la variación del índice total, que fue de 0,79 %. Dentro del sector, el petróleo crudo se encareció 4,18 % y la hulla, que es carbón mineral sin aglomerar, 4,11 %.

En agricultura, ganadería y pesca, los precios subieron 0,46 %. Las papas aumentaron 13,14 % y los plátanos 17,46 %. Junto con el petróleo crudo, esos dos productos fueron los de mayor contribución positiva al índice: entre los tres aportaron 0,72 puntos porcentuales, según el DANE. Los huevos frescos con cáscara también subieron, 5,34 %.

La industria manufacturera quedó por debajo del promedio, con 0,24 %. En ese sector subieron el queroseno, 9,60 %, y los combustibles para aviones, 10,65 %.

En sentido contrario, las mayores contribuciones negativas vinieron de las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas, que cayeron 11,27 %; el oro, 2,29 %, y los cítricos, 5,47 %. Los tres restaron 0,29 puntos porcentuales en conjunto, según el DANE. También bajaron las hortalizas de hoja o de tallo, 13,04 %.

Exportados contra consumo interno

Por procedencia, los bienes que Colombia vende al exterior fueron los que más se encarecieron en octubre: sus precios subieron 2,39 %, según el DANE. Los importados avanzaron 0,57 % y los producidos para consumo interno, 0,31 %. Un año atrás, en el mismo mes, los exportados habían caído 1,31 % y los de consumo interno, 0,65 %.

El alza de los exportados vino de la minería. Sus precios subieron 5,53 % y aportaron 2,39 puntos porcentuales, una cifra igual a la variación total del grupo. El petróleo crudo exportado se encareció 6,00 % y la hulla, 4,25 %. El oro, en cambio, bajó 2,33 % y restó 0,40 puntos.

Entre los importados, la industria subió 0,51 % y sumó 0,49 puntos porcentuales. Se encarecieron los tubos, caños y perfiles huecos de acero, 5,77 %, y el maíz, 3,58 %.

En los producidos para consumo interno, la minería bajó 0,30 %. Lo que empujó fueron las papas, con 0,21 puntos porcentuales, y los plátanos, con 0,18. Del otro lado, las hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas restaron 0,15 puntos.

En los bienes finales, el DANE midió un aumento de 0,38 % en los importados y de 0,13 % en los producidos y consumidos en el país.

Cómo van los precios de los productores en 2026

En lo corrido de 2026 hasta octubre, los precios de los productores acumulan un aumento de 6,53 % frente a diciembre de 2025, según el DANE. En el mismo período del año pasado habían caído 0,75 %. Aquí se invierte el orden que se vio en el mes: los producidos para consumo interno subieron 6,84 % y los exportados, 5,56 %. Hace un año, esos mismos exportados caían 8,07 %.

Por sectores, la minería acumula 28,12 % y aportó 3,39 puntos porcentuales. Agricultura, ganadería y pesca subió 12,55 % (2,73 puntos) e industria, 0,62 % (0,41 puntos). Los tres productos de mayor contribución positiva fueron el petróleo crudo, con 41,29 %; las frutas de pepita y de hueso, con 25,04 %, y las papas, con 129,38 %. Entre los tres sumaron 5,20 puntos porcentuales. En sentido contrario, el oro (-12,83 %), el café (-29,48 %) y el café trillado o verde (-21,18 %) restaron 1,48 puntos.

Frente a octubre de 2025, los precios de los productores subieron 4,54 %, después de un 1,69 % un año atrás. El consumo interno sigue adelante, con 4,77 %, y los exportados registran 3,80 %. La minería avanzó 22,74 % y aportó 2,81 puntos porcentuales, mientras que agricultura subió 5,59 % e industria, 0,71 %.

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En 12 meses, el petróleo crudo (32,03 %), las papas (197,87 %) y otros combustibles (42,23 %) sumaron 4,04 puntos porcentuales. El café (-31,94 %), el café trillado o verde (-22,27 %) y el oro (-8,28 %) restaron 1,31.

La inflación del lado del consumidor

Los precios de los productores y la inflación miden etapas distintas. Los primeros siguen el valor de los bienes cuando salen del productor, en su primera etapa de comercialización. La segunda, según el glosario del DANE, es la variación promedio de los precios de los bienes y servicios que compran y usan los hogares.

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El último dato conocido es el de septiembre, cuando los precios se aceleraron un 6,29 %. En el tercer trimestre, el aumento vino de los precios regulados y, en menor medida, de los servicios sin alimentos ni regulados, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco de la República. Frente a lo que proyectaba en julio, la inflación de septiembre fue mayor, principalmente por el repunte de los alimentos perecederos.

Para octubre, Bancolombia anticipa una inflación mensual de 0,25 % y una anual de 6,36 %, siete puntos básicos más que en septiembre. De cumplirse, sería la tercera alza anual seguida y la más alta desde julio de 2024, según Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del banco. Su estimación queda dos puntos básicos por debajo del promedio de los analistas que consulta el Banrep (0,27 %). El dato se conocerá este lunes 9 de noviembre.

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Por componentes, el banco espera que los alimentos suban 0,30 % en el mes, impulsados por los perecederos, y que su variación anual llegue a 7,49 %, la más alta desde noviembre de 2023. En servicios, prevé 0,22 % mensual y una anual de 7,11 %, que se desaceleraría tras dos meses de aumentos. Los regulados subirían 0,20 % por las tarifas de servicios públicos, y los bienes, 0,00 %. La inflación básica, la que excluye alimentos, quedaría en 0,17 % mensual y 6,07 % anual.

Con ese panorama, Bancolombia prevé que la junta del Banco de la República suba su tasa 25 puntos básicos, hasta 12,50 %, en la reunión del 18 de diciembre. El 30 de octubre la mantuvo en 12,25 %, con cuatro votos a favor y tres por un alza de 25 puntos básicos, según el informe del banco sobre el mercado cambiario.

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