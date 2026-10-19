Así será el nuevo modelo para ordenar la producción de arroz en Colombia

Esto sucede en un momento donde los arroceros han manifestado dos problemas para su producción: los productores necesitan dinero para volver a sembrar y el Gobierno quiere revisar los recursos parafiscales del sector.

El Consejo Nacional del Arroz, instancia adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, acordó implementar, desde el primer semestre de 2027, el Modelo de Ordenamiento Productivo para el sector arrocero colombiano.

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a diferentes actores del gremio arrocero a la reunión de este lunes 19 de octubre donde determinaron las bases del acuerdo, sin embargo, la organización Dignidad Arrocera Nacional presentó un comunicado a través de la red social X anunciando que no fueron convocados a dicho encuentro con el ministro Indalecio Dangond Baquero y solicitando su participación en el proceso.

🚨 ¡NO PUEDEN DEJAR POR FUERA A LOS ARROCEROS!



🌾 Después de más de 15 años de participación, Dignidad Arrocera Nacional no ha sido convocada al Consejo Nacional del Arroz de este 19 de octubre.



¡La representación de los productores se respeta!



📢 ¡COMPARTE Y HAGAMOS NOS… pic.twitter.com/aoxC916vRl — DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2026

El modelo que anunció el Consejo Nacional del Arroz responderá a cuatro pilares enfocados en la oferta, el mercado, el productor y la competitividad.

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El primero tiene como objetivo ordenar la oferta y se espera hacer a través de mecanismos de planificación productiva que equilibren tanto la oferta como la demanda, por ejemplo, a través de la zonificación de siembras por departamento.

La zonificación busca dividir el territorio para identificar cuáles áreas tienen el mayor potencial para cultivar el arroz y cuáles no. Además se definirán las áreas de cultivo de referencia y se realizará un Censo Arrocero Nacional.

El censo brindará estadísticas sobre la producción de arroz en Colombia, desde las áreas sembradas, hasta la producción y las características de los productores. El último censo se realizó en 2023 a través del Dane y con colaboración de Fedearroz. En su momento, las unidades productoras de arroz mecanizado (es decir, UPA o los predios de producción agrícola) fueron 20.583 en el primer semestre de 2023 y 23.920 en el segundo semestre del mismo año.

En contexto: Arroceros: dos peleas que pueden definir qué pasa con el arroz en 2027

El segundo pilar tiene que ver con el mercado. Según el Consejo Nacional de Arroz, se creará un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz que recopilará información sobre los costos de producción, inventarios, oferta disponible, demanda y comercio exterior. Todos los actores del sector podrán acceder a este mecanismo.

El tercer pilar se refiere al productor, el Consejo impulsará instrumentos que permitan enfrentar los riesgos climáticos y cambiantes del mercado. Para esto habilitarán: pólizas colectivas de aseguramiento, mecanismos de cobertura de precios y estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios.

El cuarto y último pilar tiene que ver con la competitividad. Desde el Consejo Nacional del Arroz afirmaron en el acuerdo que se impulsará una línea de crédito Finagro orientada a la integración agroindustrial, también fomentarán la disponibilidad de semillas certificadas y materiales tecnológicos que ayuden a la producción.

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