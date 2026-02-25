Asofondos en alerta por decreto que ordenaría el giro de $25 billones a Colpensiones

Aunque la reforma pensional continúa suspendida y a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional, Asofondos considera que el proyecto de decreto iría en contravía de lo aprobado en la Ley 2381. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un borrador de decreto, elaborado por el Ministerio de Trabajo, ha despertado preocupación en la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), quien señala que lo que se busca es trasladar a Colpensiones (que es del Estado) más de COP 25 billones desde las cuentas de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado, la cual está prevista en el artículo 76 de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024).

Esos recursos hoy son gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, es decir, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), las cuales tendrían que girar a Colpensiones, 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de las personas que quisieron aprovechar esta ventana de oportunidad de traslado.

Aunque la reforma pensional continúa suspendida y a la espera de una decisión definitiva de la Corte Constitucional, Asofondos considera que el proyecto de decreto iría en contravía de lo aprobado en la Ley 2381. El gremio recuerda que uno de los puntos centrales del trámite legislativo fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, con el propósito de garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo el nuevo esquema.

Es decir, el decreto causaría que esos recursos no vayan al Banco de la República, sino a Colpensiones, lo que bajo el criterio de Asofondos se traduce en un riesgo para la sostenibilidad de estos recursos, pues en lugar de ser ahorrados, tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que es el que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.

“El artículo 76 de la Ley 2381 es claro en definir la vocación de ahorro de estos recursos: “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo [ventana de oportunidad de traslado] seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior.” Por lo que tales recursos deben permanecer en los fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión de quienes hagan uso de la oportunidad de traslado y, cuando eso suceda, esos valores deben ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, según lo obliga el Art. 24 de la Ley 2381”, puntualiza Asofondos.

Según la información de la asociación, más de 118 mil afiliados a los fondos de pensiones han optado por esta ventana y sus saldos llegan a más de 25 billones.

Sobre esto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, manifestó que “dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”, concluyó.

El llamado que hace Asofondos es que se revise este proyecto de decreto, pues bajo su criterio es inconveniente. También se genera la pregunta sobre si este decreto tendría un alcance real, dado que buscaría reformar algo que se ha establecido en una ley.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.