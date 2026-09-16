La Alcaldía de Candelaria reportó cuatro explosiones y señaló que estas se habrían producido mediante drones. La información todavía es preliminar. La zona quedó bajo custodia de la Policía y el Ejército,…

Un ataque contra el primer radar 3D civil de la Aeronáutica Civil obligó este miércoles a activar los protocolos de contingencia para mantener la vigilancia y el control del tránsito aéreo en el suroccidente del país. El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

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Ataque a radar de Aerocivil en Candelaria obliga a activar protocolo de contingencia

La Alcaldía de Candelaria reportó cuatro explosiones y señaló que estas se habrían producido mediante drones. La información todavía es preliminar. La zona quedó bajo custodia de la Policía y el Ejército, cuyos equipos antiexplosivos llegaron para revisar la infraestructura y descartar otros elementos que pudieran representar un riesgo.

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Hasta ahora no hay personas lesionadas ni víctimas mortales.

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para revisar la situación y definir las acciones posteriores al ataque. Mientras tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, ordenó a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario de Seguridad trasladarse al municipio.

La Aerocivil aseguró que la afectación no ha detenido los servicios de navegación aérea. “Ha activado de inmediato sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroccidente del país”, informó la entidad.

El radar fue puesto en marcha en julio de 2025 con una inversión de COP 41.400 millones y diseñado para reforzar la seguridad del espacio aéreo en el Valle del Cauca y el Pacífico.

La Aeronáutica Civil rechaza de manera categórica ataque a infraestructura de

vigilancia y control del tránsito aéreo en el Valle del Cauca: pic.twitter.com/W8HNhC6yVY — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) September 16, 2026

La Fuerza Aérea Colombiana desplegó una aeronave para hacer un reconocimiento armado sobre el sector. En tierra, los expertos antiexplosivos avanzan en la inspección que permitirá determinar qué daños sufrió la infraestructura y cómo ocurrió el ataque.

La Aerocivil calificó lo ocurrido como una amenaza para la seguridad de las aeronaves, las tripulaciones y los pasajeros que utilizan el espacio aéreo colombiano. También advirtió que este tipo de ataques vulnera las normas nacionales e internacionales de aviación civil.

La dimensión operacional del hecho depende ahora de la evaluación técnica. La entidad aérea debe establecer si el radar puede continuar funcionando con normalidad, qué afectaciones produjo el ataque y qué medidas adicionales requiere el sistema de vigilancia mientras se completa la revisión.

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