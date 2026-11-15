Atentado en el peaje de Pipiral altera el tránsito en la vía Bogotá-Villavicencio

La vía Bogotá-Villavicencio permanece habilitada, pero no opera con normalidad. Un vehículo fue detonado en la madrugada de este domingo en el peaje de Pipiral y dejó daños en la infraestructura, por lo que el tránsito hacia la capital del país y hacia los Llanos Orientales debe pasar por una sola plataforma de la antigua calzada. La concesionaria habilitó un desvío provisional para evitar que el corredor permaneciera cerrado, aunque la circulación en ambos sentidos exige ahora compartir el mismo tramo.

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La explosión ocurrió a las 2:25 a. m. del 15 de noviembre, en el sentido Villavicencio-Bogotá. Coviandina, empresa encargada de la operación de la vía, confirmó que no hubo personas heridas, pero informó que una de las plataformas del peaje quedó fuera de servicio.

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La detonación obligó a cerrar preventivamente el corredor en ambos sentidos mientras las autoridades adelantaban las verificaciones de seguridad y las labores correspondientes en el lugar. Una vez se consideró que estaban dadas las condiciones para permitir el paso, la concesionaria habilitó, desde las 4:00 a. m., un bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada.

La plataforma 2, afectada por el atentado, permanecerá cerrada. Por ahora, los vehículos que salen de Villavicencio y los que llegan desde Bogotá utilizan el mismo espacio, con circulación bidireccional. Coviandina pidió a los conductores respetar la señalización y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito.

Por la carretera de los Llanos se mueve buena parte de la producción hacia el centro del país. La operación por una sola plataforma obliga a extremar las precauciones, sobre todo en un corredor donde los vehículos de carga tienen una presencia importante.

Un punto estratégico para la movilidad del Meta

Pipiral está ubicado en el kilómetro 72 de la vía al Llano, a unos 15 kilómetros de Villavicencio. No es una estación secundaria: hace parte de la conexión entre Bogotá y los departamentos de la Orinoquía, una ruta fundamental para el transporte de pasajeros y mercancías, así como para el abastecimiento de la capital del Meta.

La gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, calificó lo ocurrido como un atentado contra la economía y la movilidad de la región. La mandataria anunció un consejo de seguridad con participación de la Fuerza Pública y la Fiscalía para revisar la situación.

El ataque también afecta una infraestructura que tiene un peso económico para quienes utilizan la carretera. Pipiral figura entre los peajes más costosos de Colombia. En 2026, la tarifa para automóviles, camperos y camionetas llegó a superar los COP 29.100, y el más costoso, para categoría VII, COP 147.000.

Por el momento, Coviandina no ha informado cuánto tardarán las reparaciones ni cuándo podrá volver a operar la plataforma afectada. La concesionaria rechazó el atentado y manifestó su respaldo a las investigaciones de las autoridades.

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