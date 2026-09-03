ATP y TV Azteca llegan a un acuerdo y evitan corte de conectividad

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El conflicto entre Andean Tower Partners Colombia (ATP) y TV Azteca que había puesto bajo observación la conectividad de 57.780 accesos de internet en 261 municipios llegó a un punto de acuerdo. Las compañías informaron este jueves que alcanzaron un entendimiento para mantener su relación comercial y contractual, con el que buscan cerrar las disputas económicas y jurídicas que habían enfrentado durante las últimas semanas.

El acuerdo involucra 419 sitios que ATP le arrienda a la Unión Temporal Fibra Óptica (UTFO), representada por TV Azteca Sucursal Colombia, y que están relacionados con el Contrato de Aporte 437 de 2011.

Las empresas señalaron que alcanzaron un consenso sobre las diferencias que mantenían alrededor de la ejecución de esos contratos. TV Azteca, además, manifestó su “firme compromiso” de cumplir con la totalidad de las condiciones de pago acordadas.

Contexto: Disputa entre TV Azteca y ATP podría afectar casi 58.000 usuarios de internet

Esos 419 sitios hacen parte de una infraestructura utilizada por TV Azteca para prestar servicios a otros operadores, entre ellos pequeños proveedores de internet que atienden a miles de usuarios en regiones donde las alternativas de conectividad son limitadas.

El posible impacto había sido advertido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que analizó la información entregada por las compañías después de que ATP notificara la terminación de dos contratos marco de arrendamiento por incumplimientos en los pagos.

Según ese análisis, los 419 sitios involucraban potencialmente a 500 clientes de TV Azteca. Entre ellos había 245 pequeños proveedores de internet que atendían 57.780 accesos fijos en 261 municipios de 23 departamentos.

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En julio, ATP había señalado que las obligaciones pendientes de TV Azteca superaban los 10.336 millones de pesos, además de unos COP 567 millones en intereses de mora. La compañía mexicana, por su parte, controvirtió la existencia y exigibilidad de la deuda y la validez de la terminación contractual, y sostuvo que la controversia debía resolverse dentro de su proceso de reorganización y mediante un arbitraje.

Ese escenario llevó a la CRC a advertir sobre el posible efecto que tendría una interrupción de la infraestructura. En 70 municipios, los accesos potencialmente afectados representaban más de la mitad de las conexiones de internet fijo. En el conjunto de los municipios involucrados, equivalían a cerca de una cuarta parte de las conexiones.

La concentración también era significativa en algunos departamentos. Boyacá tenía 72 nodos involucrados, Nariño 47, Cundinamarca 46 y Santander 45. En Chocó, la red de TV Azteca representaba cerca de 15.000 accesos.

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Hasta ahora, sin embargo, no se había confirmado una interrupción del servicio. ATP también había informado que extendió hasta octubre de 2026 los plazos aplicables exclusivamente a los sitios ubicados en los territorios afectados por el terremoto, con el propósito de reducir eventuales impactos sobre la conectividad durante la emergencia.

Ahora, con el entendimiento anunciado entre las partes, ese escenario cambia.

El acuerdo establece las condiciones para la continuidad de la relación contractual sobre los 419 sitios.

Aún no hay detalles sobre el monto, el calendario o las demás condiciones económicas pactadas.

Preguntas rápidas:

¿El internet puede verse afectado por este conflicto?

Si es cliente de un proveedor local que usa la infraestructura de TV Azteca, el riesgo existía; con el acuerdo la continuidad queda protegida, aunque conviene confirmar con el operador.

¿Qué municipios estaban en mayor riesgo?

Chocó, Boyacá, Nariño y Cundinamarca concentraban muchos nodos; en Chocó la red de TV Azteca representaba cerca de 15.000 accesos.

¿Se conocen ya los términos económicos del acuerdo?

Las empresas confirmaron el entendimiento pero no han divulgado montos ni calendario; esos detalles siguen pendientes.

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