Aumenta tensión tras nuevo decreto que aumenta la retefuente en pagos electrónicos

La modernización del dinero en Colombia entró en zona de turbulencia.

Mientras el Ministerio de Hacienda busca “ajustar” una norma tributaria para equiparar la retención en la fuente entre pagos con tarjeta y otros pagos electrónicos, el gremio Colombia Fintech advirtió que la medida podría convertirse en un freno para la digitalización financiera y para la adopción del nuevo sistema de pagos inmediatos, Bre-B.

El proyecto de decreto, aún en proceso de comentarios públicos, propone eliminar la diferencia de tratamiento tributario entre los pagos hechos con tarjetas (débito o crédito) y los realizados por medios electrónicos como Nequi, Daviplata, códigos QR o transferencias entre depósitos digitales.

Hoy las tarjetas pagan una retención en la fuente del 1,5 %, mientras otros pagos electrónicos no.

Hacienda plantea que esa tarifa sea igual para todos, siempre que la transacción constituya un ingreso por la venta de bienes o la prestación de servicios.

Las operaciones entre personas naturales no responsables de IVA, o las que no generen ingreso tributario, quedarían exentas.

Según el Ministerio, no se trata de un nuevo impuesto, sino de una nivelación de reglas dentro del sistema ya existente.

En otras palabras, enviar dinero a un familiar o pagar una deuda personal no tendrá ningún cambio tributario.

La intención, al menos en el papel, es homologar tratamientos y cerrar vacíos normativos que datan de una época anterior a los pagos digitales.

“Desincentivo a su adopción”

Colombia Fintech, el gremio que agrupa a más de 400 empresas de tecnología financiera en el país, reaccionó con una advertencia frontal.

“La problemática no debería ser resuelta a través de extensión de unas retenciones a todos los pagos electrónicos, sino a través de su eliminación completa para el mayor número de contribuyentes posible”, señala en el comunicado.

Según el sector, la medida castigaría la digitalización, justo cuando el país intenta reducir su dependencia del efectivo (que aún representa cerca del 80 % de los pagos diarios) y avanzar hacia la interoperabilidad de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos promovido por el Banco de la República.

El argumento central es de confianza: incluso si la retención del 1,5 % solo aplica a operaciones comerciales, el mensaje de fiscalización puede interpretarse como una amenaza para pequeños comercios o usuarios que apenas se estaban animando a usar canales digitales.

“En Brasil, un anuncio de la autoridad tributaria de aumentar los controles fiscales sobre las transacciones en PIX, generó una crisis sin precedentes: en dos semanas se registró una caída del 15,3 % en las transacciones”, apuntó el gremio.

Bre-B, la apuesta que no puede tropezar

El nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B es, según sus promotores, la pieza que faltaba para integrar a bancos, fintech y comercios en una sola red interoperable, permitiendo transferencias instantáneas entre entidades.

Su éxito depende de confianza y adopción masiva, dos variables muy sensibles a la percepción de control estatal.

Si el público asocia los pagos digitales con más retenciones o fiscalización, advierten los expertos, la transición desde el efectivo podría estancarse justo cuando estaba despegando.

El Ministerio de Hacienda aseguró que el texto del decreto seguirá abierto a comentarios de ciudadanos y gremios antes de su firma definitiva.

