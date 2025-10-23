Entre tasas altas y déficit habitacional, el sector vivienda traza ruta en 2026

"Proponemos una hoja de ruta que combine eficiencia fiscal, articulación territorial e innovación", dijo Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El futuro del país también se mide en metros cuadrados. Con esa idea, Camacol, el gremio de los constructores, abrió su congreso anual en Barranquilla con un mensaje directo al próximo Gobierno: la reactivación económica pasa por la vivienda, y el Estado no puede seguir tratándola como un gasto, sino como una inversión social y productiva.

“La primera decisión que debe tomar el próximo gobierno de Colombia desde el Día Uno es el regreso del programa ‘Mi Casa Ya’ en una nueva versión, renovada, actualizada y mejorada”, dijo Guillermo Herrera, presidente del gremio.

Sus palabras resumen la urgencia de un sector que fue motor del PIB durante dos décadas y hoy atraviesa uno de sus momentos más frágiles.

Los proyectos se aplazan, los créditos encarecen y la informalidad crece. Camacol calcula que el déficit habitacional supera el 27 %, una cifra que revela no solo la falta de vivienda nueva sino la precariedad en que viven millones de hogares en barrios informales.

A pesar del entorno adverso, el mercado inmobiliario colombiano ha mostrado señales de estabilidad y recuperación.

Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el PIB nacional superará el 2 % en 2025, y el del sector oscilará entre 2,3 % y 2,6 %, en línea con los buenos resultados de los dos primeros trimestres del año.

“Aunque la tasa de interés ha bajado, todo indica que se mantendrá alrededor del 9,25 % por el resto del año, con una inflación cercana al 5 %”, explicó Mario Ramírez, presidente de la Federación.

El diagnóstico está definido en sus aristas: el crédito hipotecario sigue caro. Y cuando los préstamos se encarecen, los compradores se frenan. A eso se suma la suspensión del programa Mi Casa Ya, que debilitó la confianza y afectó el mercado de vivienda social.

Sin embargo, el sector no se detuvo. El saldo total de la cartera hipotecaria alcanzó los COP 144,4 billones, un crecimiento del 10 % frente a 2024, con una mora controlada del 4,3 %.

Es decir, los colombianos siguen pagando y comprando vivienda, aunque con más prudencia.

¿Cuáles son las propuestas para revitalizar el sector vivienda?

Mi Casa Ya 2.0.

Camacol propone revivir el programa insignia de vivienda social, pero ajustado a la realidad fiscal.

Primero, mayor cobertura con menor costo, sin desbordar el gasto público; segundo, concurrencia de recursos: que alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación se sumen al financiamiento.

La idea es que Mi Casa Ya deje de depender solo del presupuesto nacional y se convierta en una alianza interinstitucional, capaz de sostener el acceso a vivienda formal sin improvisaciones presupuestales.

Un plan de reactivación que alcance a la clase media.

Durante años, las políticas de vivienda se concentraron en los hogares de menores ingresos. Pero la clase media también se ha rezagado por las tasas altas y la pérdida de poder adquisitivo.

Camacol plantea un programa de coberturas a la tasa de interés que incluya tanto la vivienda VIS como la No VIS.

El propósito es dinamizar la demanda y el empleo, recordando que cada peso invertido en construcción genera COP 1,4 en otros sectores, desde el acero hasta los muebles.

Devolverle oxígeno al ahorro

Las cuentas AFC (instrumento de ahorro para compra de vivienda) perdieron atractivo tras los últimos cambios tributarios.

Camacol pide restaurar los beneficios originales y crear nuevos incentivos para estimular el ahorro, especialmente en el segmento VIS.

Esa política permitiría reducir la dependencia de subsidios y ampliar la base de compradores formales, fortaleciendo el sistema hipotecario.

Inversión e innovación

Más allá de construir, el gremio busca atraer inversión y diversificar el negocio.

Propone un marco regulatorio que fomente modelos como el arrendamiento especializado, la vivienda para renta institucional y la compra desde el exterior, aprovechando remesas y capital extranjero.

El objetivo es convertir la vivienda en un activo rentable, formal y sostenible, no en un refugio precario.

Ciudades con reglas claras para frenar la informalidad

El 33 % de los hogares colombianos vive en asentamientos informales.

Camacol insiste en que sin suelo urbano disponible y normativas coherentes no hay vivienda formal posible.

Pide simplificar la gestión del suelo, agilizar los trámites de renovación urbana y fortalecer la autonomía local para ordenar el crecimiento de las ciudades.

Vivienda usada y nueva: dos caras del mismo repunte

El mercado de segunda mano vive su mejor momento en una década. En el primer semestre de 2025, las casas usadas se valorizaron 9,7 % y los apartamentos 5,2 %.

La entrega inmediata, la ubicación en barrios consolidados y la flexibilidad en la negociación explican el auge.

La vivienda nueva, en cambio, sigue encareciéndose. Según el DANE, en el segundo trimestre de 2025 los precios subieron 2,1 % trimestral y 10 % anual.

Las casas lideraron el incremento (9,27 %), mientras los apartamentos subieron 5,48 %.

Las mayores alzas ocurrieron en Pasto (14,9 %), Popayán (13,2 %) y Cali (12,5 %); Neiva fue la única con caída (-6 %).

Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor parte de las ventas, pero los municipios intermedios comienzan a ganar protagonismo con proyectos más asequibles.

De hecho, entre enero y julio de 2025 las ventas de vivienda nueva crecieron 38,6 % frente al año anterior, según Ciencuadras.

Camacol insiste en que sus cinco propuestas no son un pliego de peticiones gremiales, sino una hoja de ruta nacional.

La construcción genera 1,5 millones de empleos directos y arrastra a más de 30 subsectores. Cuando se detiene, el país lo siente en el bolsillo.

