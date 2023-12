Aumento en siniestros viales, fraude en el SOAT y otras alertas de la Contraloría

Manifestación y movilización de Motociclistas por el aumento del SOAT en Bogotá. / Imagen de referencia - Gustavo Torrijos Zuluaga Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La Contraloría realizó este lunes un foro sobre seguridad vial. En el evento, Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor en funciones de contralor general, aseguró que la siniestralidad vial en el país es una “epidemia silenciosa y en ascenso”.

El funcionario habló de dos cifras preocupantes: para los niños, niñas y adolescentes, la única causa de muerte violenta que sigue creciendo es la de eventos de transporte (11 %) y para los hombres, dentro de las causas generales, las lesiones causadas en el transporte pasaron de ser la sexta causa a la quinta causa de muerte. De tal manera que para un hombre es más probable fallecer de manera prematura en un siniestro vial que por infecciones respiratorias o enfermedades hipertensivas.

Entre enero y septiembre (último dato disponible), han muerto 6.151 personas en las vías del país, según registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto representa un incremento de 2,72 % frente al mismo periodo de 2022. La mayoría de los muertos, por mucho, lo ponen los usuarios de las motos: 3.821 entre enero y septiembre.

Le recomendamos: El descuento del SOAT no funcionó: ¿y ahora qué hacemos?

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Hernán Urrego, puso sobre la mesa que, probablemente, Colombia cerrará el año con cerca de 10.000 muertes ligadas a accidentalidad vial.

La Contraloría llamó la atención sobre los distintos reportes de siniestros viales: mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial registra cerca de 22.0000 afectaciones en promedio por siniestralidad vial, la ADRES registra 800.000 reclamaciones de SOAT en promedio cada año.

Por esas reclamaciones, la entidad debe pagar cerca de $530.000 millones. Según Zuluaga, muchas pueden estar asociadas a SOAT falsos.

Por otro lado, las medidas adoptadas para evitar la evasión en ese seguro no han sido efectivas. A finales de diciembre del año pasado, el Gobierno expidió un decreto con el que hizo oficial un descuento de 50 % en el valor del SOAT, el seguro obligatorio que cubre los siniestros viales en Colombia, el objetivo era aumentar la cobertura.

También lea: Fiestas de diciembre: tenga en cuenta estas medidas para evitar siniestros viales

A casi un año de expedida la medida, no subió la cobertura y la accidentalidad siguió aumentando, particularmente en lo que se refiere a las motocicletas. Las cifras de siniestralidad muestran una diferencia muy amplia entre los usuarios de motos y el resto de los actores viales.

William Camargo, ministro de Transporte, reconoció que la siniestralidad en motos se mantiene: el 60 % de las personas que pierden la vida en las vías son motociclistas. Sobre la reducción del SOAT, dijo que esa fue una decisión que tomaron Hacienda y Salud y que la cartera acompañó buscando una reducción en la evasión. “Si no hay efecto en disminución, tendríamos que entrar a revisarlo, pero hay un componente importante: el impacto en la capacidad de pago de algunos usuarios de estos vehículos”.

El director de la Adres, Félix León Martínez, aseguró que continuará la reducción al 50 % en la tarifa del SOAT para motos de bajo cilindraje y algunos vehículos de servicio público.

“El problema no es solo el hueco fiscal, la evasión sí es un problema serio, pero ha habido varios errores, como haber cerrado los canales de comercialización normales que hacían fácil que la gente adquiriera el seguro. En segundo lugar, hay que educar en la cultura de tener el SOAT vigente, si no tiene SOAT, igual atendemos y pagamos el accidente, pero puede estar en riesgo su patrimonio porque en este momento el ADRES tiene la obligación de recobrar el costo que tuvo que asumir por los vehículos que no tenían SOAT”, afirmó León.

También lea: SOAT: Gobierno extendería el descuento del 50 % en 2024

El ministro Camargo dijo que el Gobierno seguirá aumentando el control para evitar la evasión y buscando medidas para prevenir los siniestros viales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.