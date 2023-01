Avalúo catastral en 2023: así fue el aumento en Colombia este año

En Bogotá hay varias de las propiedades más caras y que mayor impuesto pagan en el país. Foto: Getty Images

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que el incremento de los avalúos catastrales para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022, será del 4,31 % y para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, del 3%.

Jorge Iván González, director del DNP, explicó que desde la expedición de la Ley que determina el incremento de los avalúos catastrales anualmente, el reajuste de los mismos para los predios urbanos ha sido la meta de inflación certificada por el Banco de la República, atendiendo a que la diferencia entre esta y la variación del IPC registrada por el DANE no había superado los 5 puntos porcentuales en un solo año. A ese porcentaje se suma el que defina cada municipio para concretar el aumento predial.

“Para el presente año la diferencia se situó en 9,53 puntos porcentuales por lo que el Gobierno nacional está facultado para autorizar un incremento adicional extraordinario. Por eso, decidimos tomar como incremento para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022, el índice de valoración predial, el cual se situó en el 4,31%”, dijo Gonzalez.

La cobertura de este reajuste incluye todos los municipios, con excepción de Bogotá, los catastros descentralizados de Cali, Medellín, Antioquia, y el catastro delegado de Barranquilla, que calculan un índice de valoración predial diferencial.

¿Cuánto incrementó respecto a los dos últimos años?

En 2022, el incremento del avalúo catastral fue del 3% en predios urbanos y rurales, formados y no formados con vigencia de 1 de enero de 2021 y anteriores. Este aumento, que inicio el primero de enero de dicho año, se vio reflejado en la liquidación del impuesto predial que cada propietario tuvo que pagar.

El año 2021 el mismo. El Gobierno Nacional, a través de la cartera de Hacienda, dio a conocer el aumento del 3% en los precios de los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales del país.

