Avanza la recuperación de la energía tras sismo: Chocó sigue entre las zonas más afectadas

Afectaciones por el terremoto en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

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El servicio de energía empezó a recuperarse en las zonas golpeadas por el sismo de magnitud 7,4, aunque todavía hay regiones donde una parte de la demanda no está siendo atendida.

El nuevo reporte de XM, con corte a las 8:00 a. m. de este martes, muestra cuánto ha cambiado la situación durante las primeras 24 horas después del terremoto.

En Valle del Cauca, la afectación de la demanda pasó de 70 % a 18,5 %. En Caldas, Quindío y Risaralda bajó de 82 % a 20 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó de 44 % a 5 %.

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El caso de Chocó también muestra una recuperación importante en términos del servicio. XM había calculado una afectación del 100 % en las primeras horas. Ahora estima que está alrededor del 20 %.

El departamento, sin embargo, sigue siendo uno de los puntos más difíciles de monitorear. La empresa ya había advertido que la cifra inicial estaba sujeta a verificación por las dificultades de comunicación y supervisión que dejó el sismo.

¿Qué ha pasado con las redes?

XM informó que durante estas horas han vuelto a ingresar al sistema subestaciones, redes y otros elementos de infraestructura que resultaron afectados por el movimiento.

La recuperación depende de que cada instalación pueda ser revisada y puesta nuevamente en servicio bajo condiciones de seguridad. Por eso, aunque la demanda atendida ha aumentado, todavía hay sectores sin suministro.

El lunes, a las 3:00 de la tarde, XM ya había reportado una reducción de las afectaciones. En ese momento, Valle del Cauca había pasado de 70 % a 46 % y la región de Caldas, Quindío y Risaralda, de 82 % a 42 %. En Cauca-Nariño, la afectación había bajado de 44 % a 13 %.

En Chocó, en cambio, el operador todavía hablaba de una afectación casi total y señalaba que la información estaba en proceso de verificación.

El nuevo corte permite ver el avance durante la noche y las primeras horas de este martes: 18,5 % de la demanda sigue afectada en Valle del Cauca; 20 % en Caldas, Quindío y Risaralda; 5 % en Cauca-Nariño y alrededor de 20 % en Chocó.

XM explicó que estos porcentajes son estimaciones elaboradas con los reportes de los agentes del sector.

Chocó, entre la falta de energía y las dificultades para reportar daños

El departamento fue el epicentro del sismo y también quedó con problemas de comunicación que han dificultado conocer qué ocurre en algunos municipios.

En su balance de este martes, Asocapitales reportó afectaciones en la infraestructura del aeropuerto de Quibdó y daños en distintas edificaciones de la ciudad. También señaló que el levantamiento de información continúa.

En las carreteras del departamento, además, la información disponible sigue siendo escasa. Organizaciones y habitantes han reportado derrumbes y daños en corredores como Novita-San José del Palmar-Cartago e Istmina-Condoto, aunque esos reportes todavía no hacen parte de un balance oficial consolidado de Invías.

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Esa falta de información también importa para la recuperación de la energía: sin comunicaciones y con vías afectadas, la llegada de equipos y la evaluación de las redes resulta más compleja.

XM señaló que seguirá trabajando junto con el Ministerio de Minas y Energía, los agentes del sector y las instituciones involucradas para recuperar las zonas que todavía tienen afectaciones.

La Cámara Colombiana de la Energía expresó este martes su solidaridad con las comunidades afectadas en Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia y manifestó su disposición a apoyar los esfuerzos de recuperación.

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