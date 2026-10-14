Para asegurar el mantenimiento de Autopistas del Café y buscar financiación para las soluciones viales de Manizales y Caldas, se reunió la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con el gobernador, Henry Gutiérrez Ángel, el alcalde, Jorge Eduardo Rojas y los gremios del departamento.

A más de 50 años de haber sido concebido el Aeropuerto del Café, todavía no está la pista y el proyecto tiene contratos listos, actividades desplegadas y una obra que todavía no arranca formalmente.

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Avanzar en Aerocafé y fortalecer la conectividad de Caldas: este es el plan del Gobierno

“Vinimos a escuchar y a acordar tareas concretas para resolver los obstáculos que frenan los proyectos. En el Gobierno de la Patria Milagro trabajamos para destrabar, acelerar y ejecutar las obras que llevan oportunidades a las regiones”, afirmó la ministra.

Noguera, además, anunció que esta semana el presidente de la República designará a Claudia Pilar Calderón Acuña como su representante en el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Aerocafé.

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Calderón es ingeniera civil de la Universidad Nacional, sede Manizales y cuenta con cerca de 40 años de experiencia en infraestructura, construcción e interventoría de proyectos públicos y privados. Igualmente, la próxima semana se escogerá al gerente.

El Gobierno busca fortalecer el seguimiento técnico, financiero y contractual del proyecto, exigir el cumplimiento del cronograma y coordinar las obras necesarias para su entrada en operación. La ministra dijo que van a trabajar con las autoridades territoriales para conseguir la financiación faltante del lado tierra, que comprende la terminal de pasajeros y las edificaciones complementarias.

“Aerocafé necesita avanzar de manera integral. Debemos asegurar la ejecución de la pista y gestionar los recursos para la terminal, de modo que el aeropuerto pueda ponerse al servicio de los caldenses”, señaló.

Autopistas del Café: garantizar la continuidad del corredor: la ministra Noguera reiteró que el Gobierno Nacional buscará dar continuidad al modelo concesionado, por su capacidad de asegurar mantenimiento permanente, atención a los usuarios e inversiones en infraestructura. “Nuestra política es preservar y mejorar las vías. La experiencia de los corredores a cargo de la ANI nos muestra el valor de contar con obligaciones de mantenimiento y niveles de servicio exigibles”, explicó.

En ese sentido, anunció que Autopistas del Café continuará hasta septiembre de 2027, mientras que la ANI define la ruta para el futuro del corredor.

“La región necesita certeza sobre la continuidad de sus vías. Estamos trabajando para encontrar una solución que atienda sus necesidades y garantice la conservación del corredor, dentro del marco jurídico”, agregó Noguera.

Soluciones viales para Manizales y nuevas conexiones con Pacífico 3

El Ministerio evaluará, a través del INVÍAS, las alternativas de financiación, teniendo en cuenta la preparación técnica de los proyectos y su impacto en la movilidad urbana y rural.

Respecto a Pacífico 3, Noguera anunció que el Gobierno impulsará en el Plan Nacional de Desarrollo propuestas para reformar el régimen de las APP, ampliar las posibilidades de prórroga y elevar del 10 % al 50 % el límite aplicable a las adiciones. Estas propuestas buscan facilitar nuevas inversiones y permitir la evaluación de obras como el puente sobre el río Cauca para conectar a Pácora y el acceso La Manuela–Palestina hacia Aerocafé.

Su incorporación requerirá evaluación técnica, jurídica y financiera, así como coordinación con los proyectos y recursos existentes.

Asimismo, el Ministerio revisará con las autoridades de Caldas el inventario de puntos críticos afectados por el terremoto, sus costos y las intervenciones prioritarias para avanzar en el plan de reconstrucción mediante las herramientas del decreto de emergencia.

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