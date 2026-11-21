“Ante esta situación, Avianca activó los protocolos establecidos y solicitó la intervención de las autoridades. La compañía está brindando acompañamiento a la colaboradora afectada en el proceso de denuncia y adelantará las acciones legales correspondientes…

La pasajera, que fue arrestada por las autoridades competentes, atacó física y verbalmente a la colaboradora de la aerolínea.

Avianca informó recientemente que, en el proceso de abordaje del vuelo AV8569 (que cubrió la ruta Cartagena-Cali), una pasajera agredió a una de sus trabajadoras.

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Avianca se pronuncia tras la agresión de una pasajera a una de sus trabajadoras

“Ante esta situación, Avianca activó los protocolos establecidos y solicitó la intervención de las autoridades. La compañía está brindando acompañamiento a la colaboradora afectada en el proceso de denuncia y adelantará las acciones legales correspondientes frente a este hecho”, informó la empresa.

La aerolínea señaló que este no es un hecho aislado. Asegura que en 2025 se registraron 572 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos, mientras que en lo que va del año los casos ya superan el umbral de los 500.

Ante este escenario, Avianca pide que se adopten medidas para impedir que las agresiones continúen. En Brasil, por ejemplo, entraron en vigor normativas que contemplan sanciones económicas y restricciones para abordar vuelos.

“En Colombia se necesita avanzar hacia herramientas legales igual de contundentes. Por eso reiteramos nuestro llamado al Congreso de la República para avanzar rápidamente con el trámite del proyecto de ley sobre pasajeros disruptivos. Igualmente, hacemos un llamado a la Aeronáutica Civil para que, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, emita una regulación que permita la creación de listas restrictivas de pasajeros disruptivos y que asegure que este tipo de conductas sean objeto de sanciones ejemplares, para así garantizar no solo la protección de los trabajadores del sector aéreo sino también la seguridad de todos los pasajeros”, concluyó.

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