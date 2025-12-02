Avianca vuelve a vender tiquetes tras superar contingencia global en aviones A320

Avión A20 de Avianca. Foto: Cortesía Avianca

Avianca confirmó que ya completó al 100 % la actualización del software en los aviones A320 que lo requerían y anunció que, desde este jueves, volvió a abrir la venta de tiquetes, luego de la contingencia global ordenada por Airbus que obligó a inmovilizar miles de aeronaves en todo el mundo.

Según informó la aerolínea en un comunicado, la actualización se realizó en los 124 aviones A320 que requerían el cambio de software, un trabajo en el que participaron más de 2.500 técnicos.

Durante la contingencia, 42.939 pasajeros resultaron afectados en 293 vuelos nacionales e internacionales, frente a lo cual la compañía activó un plan de atención que incluyó reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo.

La falla que obligó a Airbus a detener miles de aviones

La emergencia se originó tras una orden del fabricante Airbus, que pidió detener de manera inmediata los vuelos de cerca de 6.000 aviones de la familia A320 en todo el mundo para reemplazar un software de control de navegación vulnerable a radiaciones solares.

La medida se adoptó luego de un incidente ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos, cuando un avión de JetBlue perdió altura de forma repentina durante un vuelo entre Cancún y Newark y tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida.

En Colombia, Avianca fue la aerolínea más impactada por la orden de Airbus, debido a que más del 70 % de su flota corresponde a la familia A320. Durante los días más críticos de la contingencia, la compañía suspendió la venta de tiquetes y registró cancelaciones y reprogramaciones en rutas nacionales e internacionales.

Otras aerolíneas que operan en el país reportaron afectaciones menores. Latam Colombia indicó en su momento que solo canceló un vuelo en la ruta Bogotá–San Andrés–Bogotá, mientras que JetSmart aseguró que la actualización se resolvió sin impactos significativos en su operación.

La Aerocivil y el Ministerio de Transporte supervisaron el proceso técnico de las aeronaves antes de autorizar su retorno a servicio.

