Trump ya tiene candidato para la Reserva Federal, pero lo anunciará en 2026

Tras meses de especulación, el presidente Donald Trump dijo que ya redujo a un solo nombre la lista de aspirantes para dirigir la Reserva Federal, aunque el anuncio oficial aún no se hará.

“Anunciaremos a alguien, probablemente a comienzos del próximo año, como nuevo presidente de la Fed”, dijo Trump el martes durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Sus comentarios marcaron un nuevo cronograma para una decisión que inicialmente se esperaba hacia finales de este año.

Diez aspirantes y un solo finalista

Trump explicó que evaluó a unos diez candidatos en consulta con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, pero que ahora “lo hemos reducido a uno”.

Aunque no reveló el nombre, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, es considerado el favorito, según personas familiarizadas con el proceso citadas por Bloomberg News.

Sin embargo, el propio Trump es conocido por tomar decisiones sorpresivas en materia de personal, por lo que la nominación no quedará definida hasta que se anuncie públicamente. Entre los finalistas también han figurado los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman, el exgobernador Kevin Warsh y Rick Rieder, de BlackRock.

En septiembre, Trump ya había destacado a Hassett, Warsh y Waller como sus tres principales candidatos. También ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría que Scott Bessent asumiera el cargo, aunque el propio secretario del Tesoro ha rechazado esa posibilidad de manera reiterada.

El domingo, Hassett afirmó en CBS News que los mercados financieros parecían recibir favorablemente su posible nominación. De llegar a la Fed, deberá convencer a la clase política y a los inversionistas de que preservará la independencia del banco central.

Quien resulte elegido deberá ser confirmado por el Senado, de mayoría republicana. Si el seleccionado es una persona externa a la institución, podría recibir un mandato de 14 años como gobernador de la Fed a partir del 1 de febrero.

En paralelo, la Casa Blanca mantiene abierto un litigio por el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, en medio de las tensiones entre el Gobierno y el banco central.

Presiones por un recorte de tasas

Trump ha presionado durante meses a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés. Nombrar a un sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed vence en mayo de 2026, le daría su mayor oportunidad hasta ahora de incidir en la política monetaria.

El mandatario ha criticado de forma reiterada a Powell por considerar que ha sido lento para bajar las tasas. El martes volvió a referirse a él como “un terco buey que probablemente no quiere a su presidente”. Aunque su periodo como presidente termina el próximo año, Powell podría permanecer dos años más en la junta como gobernador.

