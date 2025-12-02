Criptomercados rebotan: Bitcoin supera los US 90.000 y ether vuelve a US 3.000

Bitcoin Foto: AFP - OZAN KOSE

El bitcoin volvió a superar los US 90.000 este martes, 2 de diciembre, recuperándose de una fuerte venta masiva que tomó por sorpresa a Wall Street y borró casi US 1.000 millones en nuevas apuestas apalancadas. El repunte ofreció un breve respiro tras varios meses de caídas, aunque los operadores se mantienen cautelosos por las señales de tensión que persisten en los criptomercados.

La criptomoneda original avanzó hasta 5,6 % para llegar a los US$91.269, mientras que su mayor rival, ether, repuntó más de 8 % y volvió a superar los US 3.000. Tokens más pequeños y menos líquidos, como cardano y chainlink, registraron alzas superiores al 10 %.

El bitcoin acumula una caída cercana al 30% desde que alcanzó un récord a comienzos de octubre, en medio de una venta prolongada que ha dejado al mercado de activos digitales en una posición frágil. La corrección se aceleró cuando se borraron alrededor de US$19.000 millones en apuestas apalancadas.

Señales de cautela siguen presentes

Pese al rebote, varios indicadores apuntan a que la recuperación podría ser desigual. La tasa de financiación de bitcoin (una medida clave del balance entre apuestas alcistas y bajistas en el mercado de futuros perpetuos) se volvió negativa en los últimos días, según datos de CryptoQuant, lo que refleja una mayor demanda por posiciones a la baja.

“El sentimiento general es cauteloso”, dijo a Bloomberg Chris Kim, director ejecutivo del protocolo de gestión cuantitativa de activos Axis. “Los operadores nativos de criptomonedas están nerviosos”, agregó.

Según explicó el experto, los inversionistas institucionales estarían a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés la próxima semana antes de asumir nuevos riesgos.

En otra señal de cautela, los exchanges de criptomonedas han visto un aumento en los saldos de stablecoins como USDT y USDC, lo que sugiere que los operadores están estacionando capital en lugar de comprar agresivamente durante las caídas, según analistas de Bitfinex.

“Esto es típico en correcciones de fin de ciclo: los inversionistas se cubren moviéndose hacia stablecoins hasta que los flujos de ETF se estabilicen y la incertidumbre macro se despeje”, señalaron los analistas en una nota. “Lo importante es que este no es el comportamiento visto en los máximos de largo plazo, donde la liquidez de stablecoins se agota; aquí, la liquidez está acumulándose al margen, lo que indica pólvora seca esperando claridad”.

Por otro lado, las monedas virtuales asociadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se han visto atrapadas en la venta. Las acciones de American Bitcoin Corp., el minero cripto cofundado por Eric Trump, borraron más de la mitad de su valor en menos de 30 minutos este martes, en una jornada marcada por suspensiones temporales de la negociación debido a la alta volatilidad. La acción llegó a caer hasta un 51%.

TRUMP, el memecoin oficial, se desplomó desde un récord cercano a los US$73,40 tras su lanzamiento en enero y ahora cotiza en torno a los US$6, según datos de CoinGecko. WLFI, el token de la plataforma de finanzas descentralizadas vinculada a Trump, World Liberty Financial, ha bajado cerca de 30 % desde su máximo de septiembre. MELANIA, el memecoin de la primera dama, cotiza alrededor de los 13 centavos de dólar, luego de perder casi todo su valor desde el pico de enero.

El índice “Fear and Greed” de CoinMarketCap se ubicó este martes en una zona de “miedo extremo”, luego de haber permanecido en ese nivel durante las últimas tres semanas, reflejando la fragilidad del sentimiento del mercado.

A esto se sumó la preocupación por la caída en las acciones de Strategy Inc., la empresa liderada por Michael Saylor, lo que despertó temores de una eventual venta de parte de sus tenencias de bitcoin. El lunes, la compañía anunció la creación de una reserva de US$1.400 millones para financiar futuros pagos de dividendos y de intereses, en un intento por calmar al mercado.

El mNAV de la empresa (una métrica que compara el valor empresarial de la firma con el valor de sus tenencias de bitcoin) se ubicó en alrededor de 1,16 este martes, según su sitio web.

