Banco de la República reforzará sus reservas internacionales con USD 2.000 millones

La aprobación de esta compra parte de la consideración de que el Gobierno…

Según lo explicado por el emisor, la compra se realizará a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ejecutará en lo que resta del año 2026 y se hará a la TRM vigente el día de la operación.

El Banco de la República informó que su junta directiva autorizó la compra directa de USD 2.000 millones al Gobierno Nacional. Esto como complemento de su programa de acumulación de reservas internacionales.

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La aprobación de esta compra parte de la consideración de que el Gobierno cuenta con esa cantidad de dinero disponible para la venta y se enmarca en un momento de alta incertidumbre internacional, el cual se ha caracterizado por tasas de interés altas a nivel global, así como condiciones financieras estrechas. Es por lo anterior que para el emisor resulta conveniente aumentar sus reservas para tener un respaldo robusto ante posibles episodios de inestabilidad externa.

“La compra se suma al programa de acumulación de reservas internacionales que el Banco ejecuta desde agosto de 2026, el cual continuará con las mismas condiciones y el mismo calendario anunciados”, detalló.

La junta directiva también tuvo en cuenta el impacto que genera sobre la liquidez en pesos de la economía una operación de esta magnitud, por lo que también contempla adoptar medidas compensatorias, de tal forma que las tasas de interés de corto plazo se mantengan en línea con la tasa de política monetaria definida.

Según lo explicado por el gerente del banco, Leonardo Villar, los dólares que serán comprados serán adicionados a las compras que se están haciendo mediante el mecanismos de opciones, que se hace mensualmente, por USD 400 millones

“Desde agosto hemos comprado cerca de USD 1.100 millones. Con esa operación adicionamos USD 2.000 millones comprados directamente al Gobierno y esto nos permite mejorar las métricas de las reservas internacionales. Nosotros tenemos un nivel de reservas internacionales amplio, suficiente, pero estábamos ligeramente por debajo del centro del rango recomendado por el FMI a los países. Y con estas compras que estamos haciendo nos ponemos realmente en el centro de ese rango”, detalló.

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