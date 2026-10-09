Bancóldex abre línea de crédito de COP 20.000 millones para empresarios del Quindío

Parte de esta articulación contempla una línea especial de crédito de Bancóldex por COP 20.000 millones para respaldar a los empresarios del Quindío. A diferencia de un crédito comercial ordinario, estas líneas pueden ofrecer condiciones financieras preferenciales, como tasas de interés más bajas y periodos de gracia.

Este viernes, el Mincomercio, Bancóldex y Fontur anunciaron una articulación en pro de la reactivación del comercio y turismo afectado por el sismo del pasado 10 de agosto.

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“Reconstruir el Quindío no es solamente levantar lo que se cayó; es devolverle a su gente las oportunidades para trabajar, producir y salir adelante. Por eso, junto con la reconstrucción, tenemos que reactivar el comercio, recuperar el turismo y respaldar a los empresarios que generan empleo. La recuperación será real cuando vuelva la gente, se mueva la economía y las familias puedan recuperar sus ingresos y su tranquilidad”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

La estrategia también incluye iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos, conectividad y fortalecimiento de los negocios locales. Todas las apuestas deberán tener un mismo foco: oportunidades económicas para quienes viven y trabajan en el territorio.

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En turismo, se implementarán programas para aumentar el atractivo de las plazas de mercado y galerías, espacios culturales, miradores, malecones y escenarios gastronómicos y artesanales.

“A través de Fontur, el Ministerio acompaña el fortalecimiento de proyectos turísticos, la consolidación de los Pueblos Milagro y el desarrollo de acciones de promoción y nuevas experiencias para atraer visitantes. La apuesta es reactivar una cadena productiva que involucra hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores, artesanos y comerciantes. La conectividad también hace parte de esta agenda”, añadió el Mincomercio.

En la agenda de la cartera de comercio, industria y turismo también se incluye el trabajo articulado con aerolíneas y otros actores claves para la recuperación del flujo de visitantes al Quindío y Eje Cafetero.

La Federación Nacional de Cafeteros también presentó los avances de las intervenciones en fincas y territorios afectados, así como las acciones de acompañamiento a las familias cafeteras.

“La articulación con el Fondo Patria Milagro y las autoridades territoriales busca avanzar en la recuperación de viviendas, infraestructura productiva y vías rurales, de acuerdo con las prioridades identificadas en el departamento. El Gobierno continuará coordinando estas iniciativas con la Gobernación del Quindío, los gremios y el sector privado para conectar los esfuerzos de reconstrucción con la inversión, el fortalecimiento empresarial y la generación de oportunidades”; concluyó.

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