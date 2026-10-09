Bancóldex abre línea de crédito de COP 20.000 millones para empresarios del Quindío

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Este viernes, el Mincomercio, Bancóldex y Fontur anunciaron una articulación en pro de la reactivación del comercio y turismo afectado por el sismo del pasado 10 de agosto.
Parte de esta articulación contempla una línea especial de crédito de Bancóldex por COP 20.000 millones para respaldar a los empresarios del Quindío. A diferencia de un crédito comercial ordinario, estas líneas pueden ofrecer condiciones financieras preferenciales, como tasas de interés más bajas y periodos de gracia.
“Reconstruir el Quindío no es solamente levantar lo que se cayó; es devolverle a su gente las oportunidades para trabajar, producir y salir adelante. Por eso, junto con la reconstrucción, tenemos que reactivar el comercio, recuperar el turismo y respaldar a los empresarios que generan empleo. La recuperación será real cuando vuelva la gente, se mueva la economía y las familias puedan recuperar sus ingresos y su tranquilidad”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.
La estrategia también incluye iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos, conectividad y fortalecimiento de los negocios locales. Todas las apuestas deberán tener un mismo foco: oportunidades económicas para quienes viven y trabajan en el territorio.
En turismo, se implementarán programas para aumentar el atractivo de las plazas de mercado y galerías, espacios culturales, miradores, malecones y escenarios gastronómicos y artesanales.
“A través de Fontur, el Ministerio acompaña el fortalecimiento de proyectos turísticos, la consolidación de los Pueblos Milagro y el desarrollo de acciones de promoción y nuevas experiencias para atraer visitantes. La apuesta es reactivar una cadena productiva que involucra hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores, artesanos y comerciantes. La conectividad también hace parte de esta agenda”, añadió el Mincomercio.
En la agenda de la cartera de comercio, industria y turismo también se incluye el trabajo articulado con aerolíneas y otros actores claves para la recuperación del flujo de visitantes al Quindío y Eje Cafetero.
La Federación Nacional de Cafeteros también presentó los avances de las intervenciones en fincas y territorios afectados, así como las acciones de acompañamiento a las familias cafeteras.
“La articulación con el Fondo Patria Milagro y las autoridades territoriales busca avanzar en la recuperación de viviendas, infraestructura productiva y vías rurales, de acuerdo con las prioridades identificadas en el departamento. El Gobierno continuará coordinando estas iniciativas con la Gobernación del Quindío, los gremios y el sector privado para conectar los esfuerzos de reconstrucción con la inversión, el fortalecimiento empresarial y la generación de oportunidades”; concluyó.
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