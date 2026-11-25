Los usuarios de Bancolombia podrán hacer retiros de COP 10.000 en corresponsales bancarios. Foto: Bancolombia

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Bancolombia dejará de entregar billetes de COP 10.000 en sus cajeros: ¿Por qué? Redacción Economía Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Recientemente se conoció que Bancolombia dejará de entregar billetes de COP 10.000 a los usuarios de sus cajeros.

El Espectador consultó a la empresa, quien explicó que con esta medida se busca brindar una experiencia más eficiente en el retiro de efectivo. A esto se suma una menor disponibilidad de billetes de COP 10.000 en el mercado, así como a las condiciones de deterioro con las que llegan estas piezas a los cajeros, lo cual puede llegar a afectar su procesamiento.

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“A la vez, avanzamos en la incorporación del billete de COP 100.000 para…