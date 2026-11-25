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Recientemente se conoció que Bancolombia dejará de entregar billetes de COP 10.000 a los usuarios de sus cajeros.
El Espectador consultó a la empresa, quien explicó que con esta medida se busca brindar una experiencia más eficiente en el retiro de efectivo. A esto se suma una menor disponibilidad de billetes de COP 10.000 en el mercado, así como a las condiciones de deterioro con las que llegan estas piezas a los cajeros, lo cual puede llegar a afectar su procesamiento.
“A la vez, avanzamos en la incorporación del billete de COP 100.000 para aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros. Esto es, que más personas puedan hacer retiros por cada cajero”, informó Bancolombia.
Esto significa que los usuarios no podrán retirar COP 10.000 ni COP 30.000 en los cajeros automáticos. Sin embargo, podrán disponer de cualquier otro monto mediante distintas combinaciones de las demás denominaciones de billetes.
¿Es imposible entonces que los usuarios de este banco accedan a retiros de COP 10.000 o COP 30.000? No. Este tipo de montos se pueden solicitar en otros canales, como en los corresponsales bancarios.
Tenga en cuenta que esta medida comenzará a aplicar, de manera progresiva, por lo que es probable que, por algún tiempo, siga encontrando billetes de COP 10.000 en algunos cajeros de Bancolombia.
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