Bancolombia informa restablecimiento de varios servicios; usuarios siguen reportando fallas

Tras casi dos días sin varios de sus servicios digitales, Bancolombia, el banco más grande del país, informó el lunes en la noche que pudo restablecer algunos de ellos.

“Usa tus tarjetas débito y crédito, y retira tu plata en cajeros electrónicos”, publicó la entidad en su cuenta oficial de X.

Agregó que trabajan para tener “todo disponible”.

Luego de la publicación, no obstante, varios usuarios siguieron reportando fallas, como dinero de envíos y transferencias que no llegaban a sus cuentas de destino.

Horas antes, el banco había informado a sus clientes que apagaría todos los canales digitales y físicos para poder solucionar las fallas.

La entidad, que cuenta con más de 20 millones de clientes, ha dicho que algunos de sus servicios han estado caídos desde la madrugada del domingo. “Se debe a un mantenimiento tecnológico y no salió como esperábamos”, ha explicado.

Ha reconocido, además, “el impacto que generan este tipo de situaciones en tu rutina y en los negocios”.

Bancolombia ha hecho hincapié en que el dinero y la información de los clientes están seguros y protegidos, pues “no se trata de un incidente de seguridad”.

También ha indicado que se están priorizando “las operaciones esenciales como el uso de la tarjeta débito y crédito, retiros en cajeros automáticos, consulta de saldos y transferencias entre cuentas de Bancolombia”.

Adicionalmente, “evaluaremos el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática, las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”.

