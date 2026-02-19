Nequi y Bancolombia se actualizan en febrero: fechas y horas en las que no habrá servicio

Nequi y Bancolombia dejaran de funcionar unos días: horarios y fechas Foto: Logos aplicaciones

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bancolombia y Nequi tendrán jornadas de actualizaciones programadas y planeadas con anticipación para mejorar el desempeño de las aplicaciones sea cada vez mejor.

“Las actualizaciones son necesarias para que las plataformas tecnológicas sigan funcionando de manera óptima. Así como se hace limpieza y mantenimiento de una casa para que permanezca ordenada y armoniosa, estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi, nos ayudan a que nuestra ‘casa’ funcione cada vez mejor, y esta es la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios”, aseguró la empresa.

Nequi asegura que desarrolla acciones que les ayudarán poco a poco a lograr una estabilidad cada vez mayor y mantener su tecnología a la vanguardia, para acompañar a los usuarios en su cotidianidad.

“Sabemos que para los usuarios organizarse con sus gastos y la administración de tu dinero es muy importante, y que confían en nosotros para hacerlo. Por eso, les avisamos con días de antelación sobre nuestras jornadas de mantenimiento”, resalta la compañía.

Estas son las próximas jornadas programadas:

Mantenimiento de Bancolombia: Entre las 10:30 p. m. del sábado 21 de febrero y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará un mantenimiento programado. Durante ese tiempo no estará disponible el envío de plata entre Bancolombia y Nequi, ni los pagos a través de QR entre cuentas de Bancolombia, ni la recepción de remesas.

Los demás servicios de Nequi seguirán funcionando con normalidad, como el envío de dinero a otros bancos y el retiro de plata en cajeros Bancolombia, entre otros.

Mantenimiento propio de Nequi: El miércoles 25 de febrero, entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m., realizaremos una jornada de actualización tecnológica propia.

Durante este lapso no habrá ingreso a la app de manera temporal, mientras el equipo realiza las mejoras necesarias para seguir prestando servicio a los 27 millones de usuarios en el manejo de su plata en el día a día.

Adicionalmente, las recargas y pagos por PSE no estarán disponibles entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a.m. A partir de las 4:00 a. m., todos los demás servicios funcionarán con normalidad.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.