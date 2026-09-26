Beatriz Eugenia Vélez es designada como presidente de Colpensiones

En su designación, Vélez recibió el encargo del presidente de proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones…

“Es abogada, magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva”, dijo el mandatario.

Beatriz Eugenia Vélez es la nueva presidente de Colpensiones. Así lo informó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella, quien resaltó su formación profesional.

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En su designación, Vélez recibió el encargo del presidente de proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna.

“También le he dado una instrucción inequívoca: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior. Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, puntualizó.

Vélez llega en reemplazo de Carlos René Montoya a quien el presidente Abelardo de la Espriella pidió su renuncia tras la presentación que tuvo en la Comisión Séptima del Senado.

Como lo informó en su momento Presidencia, “la decisión se produce después de la presentación realizada por el funcionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se evidenciaron dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.

Presidencia recordó que De la Espriella ha insistido en que “cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”.

¿Qué pasó?

La senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo, consultó a Montoya sobre temas presupuestales relacionados a Colpensiones. La respuesta del para entonces presidente de la entidad fue la siguiente: “Gracias, senadora. Es un tema muy importante”, luego, con voz titubeante señaló a quien se encontraba sentada a su izquierda: “la doctora Sandra Camargo, mi asesora, le va a responder a nivel de detalle”.

Posteriormente, se le consultó al secretario de la Comisión si Camargo puede responder, a lo que dijo: “para la intervención de la doctora sería necesario declarar la sesión informal”.

La senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, intentó justificar a Montoya, señalando que, en el pasado y en la misma Comisión, ministros también han quedado “petrificados” ante las preguntas de los senadores por tener poca experiencia. Con ellos, dice la congresista, se ha tuvo paciencia, por lo que se solicitó un igual trato para el entonces presidente de Colpensiones.

“El presidente de Colpensiones ha sido transparente al decir que lleva dos días en el cargo. No es fácil porque se tienen unas cifras importantes, se tiene que cumplir un fallo…”, dijo Hurtado, para luego solicitar dar un plazo para que se prepare el directivo.

Montoya tan solo duró 3 días en el cargo.

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