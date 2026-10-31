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Binance bajo la lupa: qué revela el ataque sobre la seguridad del ecosistema cripto

La plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo fue blanco de un ataque que causó pérdidas cercanas a los USD 6.300 millones. ¿Qué se sabe de este incidente y qué lecciones deja?

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Binance también ha emitido diversos boletines en los que informa a sus usuarios sobre cómo avanzan sus investigaciones y las acciones que están tomando.
Binance también ha emitido diversos boletines en los que informa a sus usuarios sobre cómo avanzan sus investigaciones y las acciones que están tomando.

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El 29 de octubre de 2026 pasó a la historia como el día en que se cometió el mayor robo de criptomonedas de la historia. En cuestión de horas, los atacantes lograron extraer de los bolsillos de Binance, la plataforma de intercambio cripto más grande del mundo, la exorbitante suma de USD 6.300 millones.

No fue un robo a mano armada ni un ataque marcado por la violencia o la toma de rehenes. Detrás de la operación habría una estrategia sigilosa y sofisticada, posiblemente vinculada a Corea del Norte, un país que ha formado auténticos ejércitos…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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