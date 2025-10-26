Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Bioeconomía en Colombia: ¿qué es y cuánto aporta al crecimiento económico?

El país puede diversificar su economía con base en recursos naturales. Estos son los sectores que lideran los aportes.

Redacción Economía
26 de octubre de 2025 - 10:46 p. m.
La bioeconomía puede ser un nuevo motor de crecimiento empresarial.
La bioeconomía puede ser un nuevo motor de crecimiento empresarial.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados de la Cuenta de Bioeconomía (CB) que mide de manera estandarizada la contribución económica de las actividades y productos de base biológica en Colombia, que aprovechan de forma sostenible los recursos.

De este modo se puede conocer el valor agregado anual de las actividades económicas asociadas a la bioeconomía a nivel nacional. En 2024 este valor bruto alcanzó 2,15 billones de pesos, cifra que representa el 0,13 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Vínculos relacionados

REDAM: ¿cómo consultar si estoy reportado como deudor de alimentos moroso?
El abastecimiento alcanzó un aumento histórico: así va la oferta de alimentos
¿Vender el Permian? Esto es lo que está en juego para Ecopetrol

El aporte por actividades económicas

La participación del valor agregado por actividades económicas relacionadas con la bioeconomía en 2024 fue:

  • 76,1 % para las actividades secundarias, que incluyen industrias manufactureras y construcción
  • actividades primarias (agricultura) con 16,9 %
  • las terciarias (servicios, turismo, comercio e investigación) con 7,1 %

Entre 2023 y 2024, las actividades primarias, alcanzaron 362 mil millones de pesos, con un crecimiento del 17,9 %, por su parte, las actividades terciarias, sumaron 151 mil millones de pesos, con un incremento del 9,3 %.

En contraste, las actividades secundarias registraron una variación negativa del 4,2 %, con un total de 1,64 billones de pesos.

¿Para qué medir la bioeconomía?

El DANE resalta que este eje se ha consolidado en el panorama económico colombiano, posicionándose como una alternativa estratégica para el desarrollo sostenible del país.

El enfoque busca optimizar el uso de los recursos biológicos y de los ecosistemas con el fin de generar valor económico y bienestar social, garantizando simultáneamente la conservación ambiental.

“En este contexto, la bioeconomía representa una oportunidad para diversificar la producción en la economía nacional, reduciendo la dependencia de actividades económicas que no sean sostenibles”, explica la entidad.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Bioeconomia

Recursos

Aportes

Pib

Crecimiento economico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.